Bebeklerde Görülen Atopik Dermatitin 8 Belirtisi

Bir tür egzama olan atopik dermatit, çoğunlukla çocuklarda görülse de nadiren erişkinlerde ortaya çıkabiliyor. Atopik dermatit özellikle bahar aylarında çayır ve ağaç polenleri nedeniyle artıyor. Tedavide deri nemlendiricileri antihistanimikler, lokal kortizonlu kremler, nemlendirici banyolar sık kullanılıyor ve atopik dermatit ataklarını rahatlatıyor. Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Ali Rıza Başaran, bebeklerde görülen atopik dermatit ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

İleriki yaşlarda alerjik hastalık olacağını gösterebilir

Bebeklik egzaması olarak da adlandırılan atopik dermatit özellikle süt çocukluğu döneminde; ciltte kuruluk, yanaklarda, kol ve bacaklarda, gövdede egzamatöz deri lezyonları ve kaşıntı ile kendini gösterir. Özellikle ek gıdalara geçiş sırasında besin duyarlılıkları atopik dermatit lezyonlarının alevlenmelerine neden olabilir. Atopik dermatiti olan çocuklar ileriki yaşlarda diğer alerjik hastalıkların gelişimi açısından mutlaka takip altında olmalıdır.

Evde yapılan temizlik egzamayı artırabilir

Atopik dermatite neden olan çevresel birçok faktör vardır. En çok karşılaşılan toz, toprak ve polen teması çocuklarda alerjik alt yapı da varsa atopik dermatite neden olabilir. Laktoz gibi alerjik reaksiyona neden olabilen gıdalar atopik dermatit nedenleri arasında yer almaktadır. Çocuklarda özellikle görülen her türlü enfeksiyondan sonra atopik dermatit artmaktadır. Antibiyotik ve ilaç kullanımlarında hatta aşı olduktan sonra atopik dermatit görülme sıklığında artış olur. Kimyasal maddelerle evde yapılan temizlik sonrasında bebek ve çocuklarda atopik dermatit alevlenir. Bebeğin ya da çocukların kimyasala teması olmasa da temizlik esnasında havada gözle görülmeyen molekülleri soluması bile atopik dermatitin artmasına yeterlidir.

Evcil hayvan besliyorsanız dikkat!

Eskiden çok kullanılan ancak günümüzde tercih edilmeyen yünlü ürünler hassasiyeti olan çocuklarda atopik dermatitin artmasına neden olur. Kedi, köpek gibi hayvan tüyleri yine hastalığın yükselmesini tetiklemektedir. Alerjik astımı olan çocukları etkileyen etkenler yine atopik dermatit görülen çocukları da etkileyebilmektedir. Bebeklik çağında ve çocukluk döneminden sonra, erişkin döneme geldikçe atopik dermatitin yerleşimleri de farklı olabilmektedir.

Bu belirtilerle kendini gösteriyor;

Kuru deri yüzde solukluk Avuç içi, ayak tabanındaki çizgilerin çok yoğun oluşu Gözaltı morluğu ve çizgilenmeleri Düşük saç çizgisi Parlak tırnaklar dudak kenarında çatlaklar Boyunda katlanmalar Deri renk değişiklikleri Tekrar eden kaşıntılar

Çevresel faktörlere dikkat edilmeli

Atopik dermatitte, öncelikle var olan etkenlerden bebeğin ya da çocuğun uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu her etken için geçerli olmayabilir. Örneğin yünlü ürünler, evde kedi köpek varlığı, kimyasal teması gibi faktörlerden kolaylıkla bebek ya da çocuk uzaklaştırılabilir. Ama enfeksiyon, antibiyotik kullanımı gibi durumların önüne geçilemez. Atopik dermatiti olan çocuklarda; aşı olduğu süreçte, antibiyotik kullanımında ve diş çıkardığı zamanlarda döküntüler görülür. İlkbahar ve sonbaharda mevsim değişikliği nedeniyle yine bebeklerde ve çocuklarda atopik dermatit nedeniyle döküntüler olur.

Tedavide nemlendirici büyük rol oynuyor

Atopik dermatit tedavisi 2 şekilde planlanır. Birincisi hastanın şiddetli akut bir atak geçirdiği dönemde gerçekleştirilir. Bu dönemde sürekli kullanması gereken nemlendirici tarzında ilaçlar vardır. Çünkü atopik dermatit olan çocukların ciltleri hassas ve kurudur. Bu nedenle akut dönemde dermatoloji uzmanı tarafından verilen kortizonlu kremler ve antihistaminik şuruplar devreye girer. Bu ilaçların kullanımı çok önemlidir. Aileler kortizonlu kremlerden tereddüt etmemelidir. Uzman tarafından belirli dozlarda verilen kortizon kullanımının çocuklara bir zararı yoktur. Atopik dermatit atağı atlatıldıktan sonra idame tedavi sürecinde sürekli vücudu nemli tutacak hastalığa özel nemlendiriciler kullanılır.