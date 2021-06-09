Bebeklerde reflü belirtilerini azaltmanın yolları

Bebeklerde oldukça sık görülen reflü belirtilerinin azaltılmasında ebeveynlerin alacağı önlemler oldukça önemli. Özellikle annelerin doğru emzirme ve yatırma pozisyonları ile sağlıklı beslenme gibi konularda bilinçli olmalarının çok önemli olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, “Bebeğinizi emzirdikten sonra bir miktar kusması doğaldır. Fizyolojik reflü olarak tanımlanan bu durumun reflü hastalığıyla karıştırmamak için bebekteki belirtilerin çok iyi gözlenmesi gerekir. Bebeğiniz sık sık kusuyorsa, beslenmeyi reddediyorsa, kilo alamıyorsa, huzursuzsa ve uykusuzsa en kısa sürede doktorunuza başvurun” açıklamasında bulundu.

Anneleri kaygılandıran “Bebeğim emmeyi reddediyor, kilo almıyor, uyumuyor, çok huzursuz...” şikayetlerinin reflünün güçlü habercileri olabileceğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, “Aslında her bebek emzirme sonrası bir miktar kusabilir. Bebeğin emzirilme sırasında yuttuğu havanın, bir miktar gıdayla birlikte dışarı çıkması istem dışıdır (emdikten sonra 30 dakika içinde su, süt ya da süt kesiği şeklinde, ağız kenarlarından taşma biçiminde) ve bu da fizyolojik reflü olarak tanımlanır. Genellikle yanlış pozisyonda emzirme ya da fazla emzirme gibi sebeplerden olabilir. Ancak ne zamanki kusmaların sıklığı artar, bebek yemeyi reddeder, kilo almaz, uyuyamaz ve huzursuz olursa, işte o zaman hastalık olarak tanımladığımız reflüden bahsedebiliriz” dedi.

Reflü prematüre bebeklerde daha sık görülüyor

Reflü, bir hastalık olarak her bebekte görülmese de yeni doğan bebeklerin, özellikle de bir aylık bebeklerin yüzde 70’inde görüldüğünü vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, “Özellikle gelişimsel bozukluğu olan bebeklerde, prematüre doğan ya da genetik yatkınlık taşıyan bebeklerde daha sık görülüyor. İdrar yolu enfeksiyonu gibi bazı enfeksiyonlar da reflüye yatkınlık yaratabiliyor. İki yaş sonrası ise reflünün sıklığı yüzde 5’lere kadar düşüyor” şeklinde konuştu.

Tedavide ilk olarak doğru emzirme tekniği uygulanması önemli

Hastalığa dönüşmüş reflüde; sık yaşanan kusmalar, beslenmeyi reddetme, kilo alamama, büyüme geriliği, ağız kokusu gibi şikayetlerin görüldüğünün altını çizen Dr. Kemal Akpınar, “İki yaş üstü çocuklarda ise midede şişkinlik, yanma hissi ve kabızlık gibi ek şikayetler gözleniyor. Erken tanıda en önemli kriter ayrıntılı öykü ve fizik muayenedir. Kesin tanı için daha ileri tetkikler yaptırılabilir. Tedavi aşamasında ilk olarak anneye, yaşam biçimini düzeltecek doğru emzirme tekniği, annenin beslenme tarzı, anti reflü mamalar gibi yaklaşımlar önerilir. Medikal tedavilerde ise önce mukoza koruyucu ve ardından mide asit baskılayıcı ilaçlar, yemek borusu ve mide hareket düzenleyici ilaçlar, mide içeriği kıvam artırıcılar verilebilir. Bu tedavilerde fayda sağlanamaması durumunda cerrahi tedavi düşünülebilir” dedi.

Reflünün en doğal ilacı anne sütü

İçeriğindeki besin maddelerinin oranları, sindiriminin kolaylığı ve bağırsaklara geçişinin daha hızlı olması gibi nedenlerden dolayı anne sütüyle beslenen bebeklerde reflü sıklığının daha az olduğunu paylaşan Dr. Kemal Akpınar, hastalıksal olmayan fizyolojik reflüdeki emzirme ya da biberonla besleme sonrasında görülen olağan kusmaları azaltmak için şu önerilerde bulundu:

Bebeğin kusmasını azaltmak için 10 ipucu