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Bebeklerin ölümüne neden olan ana kucağı piyasadan geri çekildi

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ABD'li oyuncak üreticisi Fisher Price yaklaşık 4 milyon 700 bin ana kucağını geri çekti. Gerekçe geçen on yılda en az 30 bebeğin bu ürün içinde hayatını kaybetmesi.
Bebeklerin ölümüne neden olan ana kucağı piyasadan geri çekildi

ABD'li oyuncak üreticisi Fisher Price tüm dünyada piyasaya sürülen "Rock'n Play Sleeper" model ana kucağını geri çekmeye karar verdi. Almanya'da da satılan ve metal bir iskelete sahip olan model, elektronik olarak salınım yaratıyor. Araç sallama ve dinlendirici müzik ile bebeklerin daha kolay uykuya dalmasını sağlıyor.

Aracın geri çekilmesine 2009 yılından bu yana en az 32 bebeğin bu araç içerisinde ölmesinin neden olduğu belirtiliyor. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) Cuma günü yaptığı açıklamada "Rock'n Play Sleepers içinde bebekler denetimsiz haldeyken sırt üstünden yana ya da karınlarının üzerine döndüklerinde bebek ölümleri meydana gelmiştir" açıklaması yapmıştı. Bebeklerin kemerlerinin takılı olmaması halinde dönüp yüz üstü yatmaları halinde tekrar geri dönemedikleri ve nefessiz kaldıkları belirtiliyor.

ABD'li çocuk doktorları örgütü Pediyatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Amerikan Akademisi çarşamba günü bebek salıncaklarının kullanımı konusunda uyarıda bulunmuş ve CPSC'yi şüpheli görülen tüm modelleri geri çekmeye çağırmıştı. AAP'den yapılan açıklamada ailelerden de bu araçları kullanmamaları istenmişti.

Fisher Price Twitter ve internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada geri çekme kararının "gönüllü olarak alınmış bir tedbir" olduğunu ifade etti. CSPC ile işbirliği içinde olduklarını duyuran şirket çocuk güvenliğinin en üst öncelikleri olduğunu açıkladı.

Fisher Price ve CPSC daha önce yaptıkları açıklamalarda da tüketicilere üç aydan büyük ya da kendi kendine dönebilecek hale gelen bebeklerde aracın kullanılmaması çağrısı yapmıştı. Her iki kurum da tüketicilere bebeklerin uyudukları yerlere yastık, pelüş hayvanları, örtü vb. koymamaları konusunda uyarmıştı.

Söz konusu model bebek salıncakları Almanya'da da piyasada ancak ne kadar satıldıkları konusunda bir veri bulunmuyor. Fisher Price ürünleri Türkiye'de gittigidiyor.com adlı alışveriş sitesi üzerinden satılıyor.

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