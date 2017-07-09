 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

Bebeklik anılarını hatırlamak mümkün mü?

»
Bebeklik anılarını hatırlamak mümkün mü?
Bilim adamları, daha önce sonsuza kadar kaybolduğu düşünülen çocukluğun ilk dönemki anılarına dokunmanın yollarını arıyorlar.

İstediğimiz kadar deneyelim birçoğumuz muhtemelen hayatımızın ilk birkaç yılında neler olduğunu hatırlayamayacaktır.

Bu durum gelecekte erken çocukluk döneminde hiçbir şeyi hatırlayamayacağımız anlamına gelmiyor. İki ve üç yaş arasında, motor becerilerini geliştirmeye ve iletişim kurmayı öğrenmeye başlıyoruz; Bizden neyi sevdiğimizi ve hoşlanmadığımızı anlamaya başlıyoruz. Yaşamımızda bu aşamada yaşadığımız şey, davranışlarımızı yetişkinler olarak etkilemektedir. O halde neden bu anıları aynı şekilde hatırlayamıyoruz?

INFANTILE AMNESIA

Bu fenomene infantil amnezi denir. Bilim insanları, bu aşamada yeni nöronların hızla büyümesinin, hayatımızın belirli ayrıntılarını hatırlayamadığımız için sorumlu olduğunu düşünüyor. Yeni nöronların gelişimi, daha eski olanları temizlediği için hatıralarımızın saklanmasına müdahale edebilir.

Farelerde yapılan deneylerde bu durumun bebeklerle ortak ilerlediğini düşünen bilim adamları daha sonra bu durumu okumaya başladı. Genç fareler bir kutunun belirli bir bölümünde şok edilirken, bu bellek sadece bir gün içinde kayboldu. Yaşlı sıçanlarda, şokun hafızası daha kalıcı idi. Bu durumda anıların aslında beynimizdeki bir yerde saklandığını ortaya koydu.

KAPALI GÜNLER

New York Üniversitesi’nden Alessio Travaglia, bu gizli anıların yetişkin olarak yaşadığımız “kapalı günler” için sorumlu olabileceğini söyledi. Bunlar, tatsız, gizli anıların tetiklenmesinin bir sonucu olabilirmiş..

Genç erişkin sıçanlara kıyasla, sıçanların hipokamplerinde birkaç protein artacağı veya azalacağı da bulundu. Belirli bir protein olan BDNF, enjekte edildiğinde genç sıçanlardaki anıları koruyabileceği gözlendi.

Bu süreç, insanlarda, ilk yıllarda hafıza kaybını önlemek için kullanılabileceği belirtildi. Ekip, bu sürecin travmatik anıları engellemek için nasıl kullanılabileceğini araştırmaya çok istekli görünüyor.

Araştırma hala erken aşamadayken arkasındaki ekip, sahip oldukları verilerin insanlar üzerinde test edilmeye hazır olmadığını biliyor. Diğer bilim insanları da farklı insan ve sıçan anılarının bulunduğunu ve bu bulguları insana uygulanamayacağına işaret ediyor. Bununla birlikte, bu çalışmanın sonucunun, insan belleğinin nasıl çalıştığına dair anlayışımız için önemli olabileceğine inanıyorlar.

Kaynak: futurism.com

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Doğduğun yılda 'en hit şarkı' hangisiydi?07 Temmuz 2017 Cuma 18:40
  • Queen'den sanal gerçeklik konseri07 Temmuz 2017 Cuma 18:38
  • 6 yaşındaki kanser hastası bağış topladığı gece hayatını kaybetti07 Temmuz 2017 Cuma 18:20
  • Dikkat! Facebook şifreniz bu ise hemen değiştirin!05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:16
  • Cem Adrian ile Halil Sezai’den ortak konser04 Temmuz 2017 Salı 13:17
  • Kemal Saraçoğlu Vakfı, 125 üyesi ile tatil yaptı04 Temmuz 2017 Salı 09:53
  • Adele: Lütfen beni affedin, playback yapamazdım04 Temmuz 2017 Salı 09:46
  • Midi Culture eğlenceyi ateşleyecek!04 Temmuz 2017 Salı 09:26
  • Odyssey Club’da eğlence doludizgin devam ediyor04 Temmuz 2017 Salı 09:20
  • İstanbul'da elektrikli taksi dönemi başladı03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti