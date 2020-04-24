  • BIST 99.014
  • Altın 385,549
  • Dolar 6,9731
  • Euro 7,5319
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Bebeklik Çağı Aşıları Yapılmaya Başlandı

» »
Sağlık Bakanlığı, en acil olan “sıfır birbuçuk” yaş aşılarının tekrar başlanmasına karar verildiğini duyurdu.
Bebeklik Çağı Aşıları Yapılmaya Başlandı

Sağlık Bakanlığı, en acil olan “sıfır birbuçuk” yaş aşılarının tekrar başlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Covid-19 salgını nedeni ile bakanlığın aşı uygulamalarını bir süreliğine durdurduğu hatırlatılarak, yapılan durum değerlendirmesi sonucunda en acil olan sıfır-birbuçuk yaş aşılarının tekrar başlanmasına karar verildi.

Söz konusu aşılar Sağlık Merkezleri, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılmaya başlandı. Lefkoşa bölgesinde aşı yaptırmak isteyenlerin Trenyolu Polikliniğine başvurmaları gerekiyor.

Ayrıca kayıt yaptırarak ve aşı kartı doktora gösterilmek şartı ile aşı talebi olan ailelere aşılar, soğuk zincir kurallarına uygun olarak taşınmak üzere ücretsiz olarak verilecek.

Bu süreçte özellikle birbuçuk yaşına kadar yapılması gereken aşılar yapılacak olup iki yaş ve üzeri aşılar yoğunluk yaşanmaması ve hastaları riske atmamak için bir süre daha beklenecek.

Aşılar yapılırken bebeklerin salonda bekletilmeyip içeriye tek tek alınmaları ve dışarda da yığılma olmayacak şekilde düzenleme yapılabilmesi için aşı yaptırmak isteyenlerin ilgili Hastane/ Sağlık Merkezi’nden önceden randevu almaları gerekiyor.

Yığılmaları önlemek  ve bebeklerin  güvenli bir ortamda aşı olabilmeleri   için her gün sınırlı sayıda randevu verilecek olup, bu konuda  gerekli hassasiyetin  ve anlayışın   gösterilmesi istendi.

Söz konusu sağlık birimlerinin telefonları şöyle;

Girne Dr.Akçiçek Hastanesi Tel.                        : 8160416

Gazimağusa Devlet Hastanesi Tel.                     : 3664400

Cengiz Topel Hastanesi Tel.                               : 7237514-7236351

Lefkoşa Trenyolu Polikliniği Tel.                       :  2282590

Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi Tel. : 3712319

Değirmenlik Sağlık Merkezi Tel.                        : 2323464

Çamlıbel Sağlık Merkezi Tel.                              : 7213994

Yenierenköy Sağlık Merkezi Tel.                        : 3744333

Esentepe Sağlık Merkezi Tel.                              : 8236352

Ayşe Çoban Belet Serdarlı Sağlık Merkezi Tel.  : 3766004

Geçitkale Sağlık Merkezi Tel.                              : 3733356

Lapta Sağlık Merkezi Tel.                                    : 8218322

Akdoğan Sağlık Merkezi Tel.                              : 3777341

Havva Y.Kurteli Mehmetcik Sağlık Mer. Tel.    : 3755076

Cesim Duran Dipkarpaz Sağlık Merekzi Tel.      : 3722184

Güzelyurt Sağlık Merkezi Tel.                            : 7142125

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bebeklik Çağı Aşıları Yapılmaya Başlandı24 Nisan 2020 Cuma 16:10
  • Sağlık, Ekonomi ve Çalışma Bakanlarından Korona Virüs Gündemli Toplantı24 Nisan 2020 Cuma 16:09
  • TDP Genel Sekreteri Hızal: “Bilim kurulu’nun mayıs ayındaki açılımla ilgili görüşü kamuoyuyla paylaşılmalı”24 Nisan 2020 Cuma 16:06
  • Tarım Dairesi Gıda Analiz Sonuçlarını açıkladı:1 yerli üründe limit üstü kalıntı24 Nisan 2020 Cuma 16:00
  • Çavuşoğlu Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne giderek üretilen el dezenfektanlarını inceledi24 Nisan 2020 Cuma 15:49
  • Bakan: İlk etapta kalabalığa hitap etmeyen sektörlerin açılması gündemde24 Nisan 2020 Cuma 15:43
  • Sağlık Bakanlığı Bebeklik Çağı Aşıları Hakkında Açıklama24 Nisan 2020 Cuma 15:41
  • Sanayi Odası'ndan hükümete anlayış çağrısı24 Nisan 2020 Cuma 15:36
  • Bilim Kurulu hangi sektörlerin, hangi şartlar altında açılabileceği konusunu görüştü24 Nisan 2020 Cuma 14:06
  • Hızal gündemdeki konulara yönelik açıklama yaptı24 Nisan 2020 Cuma 13:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti