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Bebeklikte antibiyotik kullanımı çocuklukta hastalıklara yol açıyor

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Bebeklikte antibiyotik kullanımı çocuklukta hastalıklara yol açıyor
Bebeklikte antibiyotik kullanımı çocuklukta hastalıklara yol açıyor

ABD'de yapılan bir araştırmada, çocuklarda 2 yaşından önce antibiyotik kullanımının birçok hastalığa yol açtığı belirlendi.

Sonuçları "Mayo Clinic Proceedings" adlı dergide yayımlanan araştırmada, daha önce Minnesota ve Wisconsin eyaletlerinde yapılan "Rochester Epidemiyoloji Projesi" adlı araştırmanın verileri ele alındı.

Araştırmada, yüzde 70'inde 2 yaşından önce geçirdikleri rahatsızlıklarda en az bir antibiyotik tedavisi kullanılan 14 bin 500'den fazla çocuğun verileri incelendi.

Birçok antibiyotik verilen bebeklerin çocukluklarında hastalıklara yakalanma olasılığının, bebekliklerinde sadece bir antibiyotik kullanılanlara oranla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılan araştırmada, hastalıkların türünün ve bunlara yakalanma sıklığının cinsiyete, yaşa ve ilaç türü ile dozuna bağlı olarak değişebildiğine dikkat çekildi.

Araştırmada, bebeklikte antibiyotik kullanılan çocuklarda astım, saman nezlesi, obezite, besin alerjisi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, çölyak hastalığı ve egzama gibi sağlık sorunlarının görülebileceği belirlendi.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, antibiyotikler mikrobiyomu kısa süreli etkilese dahi kullanımının uzun süreli sağlık sonuçları ortaya çıkarabileceğine işaret etti.

Antibiyotikler, bağışıklık sistemi için gereken bakterileri yok ediyor

Araştırmacılar, antibiyotik kullanımının bağışıklık sistemi, vücut yapısı ve metabolizmanın uygun gelişimi için gereken bağırsak bakterilerinin bozulmasına neden olduğu için hastalıklara davetiye çıkardığını vurguladı.

Antibiyotiklerin, sindirim sisteminde yer alan bakterileri iyi-kötü demeden yok ederek bağırsaktaki gerekli mikrobiyom dağılımını ortadan kaldırdığını kaydeden araştırmacılar, besinlerin sindirilmesi, bağırsaklardaki besinlerin bölünmesi ve sindirim sisteminin patojenlerden korunması için belirli bakterilere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

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