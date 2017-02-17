Bebekten Sonra Cinsel Hayat: Daha İyi Hale Getirmenin 7 Yolu

Anne olduktan sonra aktif cinsel hayatınız olmayacağından mı endişe ediyorsunuz?

şte bebekten sonra cinsel hayatınızı nasıl yeniden canlandıracağınız hakkında bazı ipuçları.

Bazı kadınlar bebekleri olduktan sonra hemen eşleriyle yatağa girmek için sabırsızlanıyor. Ama aktif cinsel hayata geri dönmek yeni annelerin pek çoğu için zor olabilir. Özellikle de her şey ona karşıyken: doğumdan kaynaklanan geçmek bilmeyen ağrılar, öfkeli hormonlar, annelik hüznü veya doğum sonrası depresyonu, vücutta meydana gelen tuhaf değişiklikler ve tabii ki odadaki en büyük libido öldürücü: Yeni doğmuş bir bebeğe sahip olmanın yorgunluğu.

Bir programa alışmaya başlamış olmanıza ve ebeveynlik işine hâkim olduğunuzu hissetmenize rağmen, daha önceki seks hayatınıza geri dönmek imkânsız görünebilir. Ama biz, bunun öyle olmadığını söylemek için buradayız (İşte size kanıtı: Son yapılan bir çalışmaya göre, ankete cevap verenlerin %94’ü bebek sahibi olduktan sonraki seks hayatlarından memnun olduklarını ifade etti ve yarısından fazlası da bebek sahibi olmanın her şeyi iyileştirdiğini belirtti). Gerçek şu ki, sadece biraz zaman ve çaba gerekiyor. Bu ipuçları, tutkunuzu geri kazanmanıza yardımcı olabilir.

Acele etmeyin. Eşiniz sabırsızlanıyor olabilir, ama yeni anne olan sizin zamana ihtiyacınız var! Seks yapabileceğinizi doktorunuz söyleyene kadar beklemeniz gerektiğini belirtmeye gerek yok. Bu da sağlık durumunuza göre daha uzun olabilmekle birlikte, yaklaşık altı hafta sürer.

Sızıntılı göğüslerden kurtulun. Ya da sezaryen yaranızdan veya hala taşımakta olduğunuz ekstra kilolardan kurtulun. Bebekten sonra vücutta meydana gelen değişiklikler kendine en fazla güvenen kadını bile sarsabilir. Kendi mutluluğunuz ve ilişkiniz için, kısa bir süre için de olsa bu hislerden kurtulmanın zamanı geldi. İşte nasıl başa çıkacağınız konusunda bazı ipuçları: Duş alın, seksi bir emzirme sutyeni giyin (kesinlikle satılan bir şey) ve yeni sloganınızı tekrarlayın: Vücudumdaki bu değişiklikler güzel bir bebeği dünyaya getirmiş olma onuruna erişmemin işaretleri. Ayrıca, dürüst olmak gerekirse: Eşiniz bu değişiklikleri düşünmüyor, çünkü çok sevinçli.

Yağlayıcı kullanın!

Yağlayıcı maddeler daha önce hiç repertuarınızda olmasa da, bebekten sonra en iyi arkadaşınız olacak. Diplomalı bir psikolog ve Florida West Palm Beach’deki Whole Health Psikoloji Merkezi’nin idari müdürü olan Dr. Rachel Needle bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Emzirmek östrojeni azaltabilir bu da vajinada kuruluğa neden olur.” Ancak, bir miktar su bazlı yağlayıcının bu sorunu çözmesi mümkündür.

Büyük olaya hazırlanın

Eğer penetrasyon sizi düşündürüyorsa (ve muhtemelen öyle olacaktır!), işleri yavaştan alın. California’da yeni ebeveynlerle çalışan (ve onlara yakınlığın sadece cinsel ilişki ile sınırlı olmadığını hatırlatan) bir seks terapisti olan Vanessa Marin şöyle söylüyor: “Enerjiniz yeterli olmasına rağmen yavaş olun.” Bu nedenle çıplakken sarılmayı veya birlikte duş almayı deneyin. Herhangi bir şey, hiçbir şeyden iyidir. Ve sizi neyin havaya sokacağını asla bilemezsiniz.

Mastürbasyon

Pardon, duyamadım? Eşinize odaklanmanızı beklemiyor muyduk? Şaşırtıcı ama biraz kendini tatmin etmenin aslında cinsel hayatınızın geri gelmesini sağlamak için önemli olduğunu düşünen Marin şöyle söylüyor: “Vücudunuz neredeyse bir yıldır tamamen size ait değildi. Şimdi, onunla aranızdaki ilişkiyi yeniden geliştirme zamanı.”

Bebekten Sonra Daha İyi Bir Cinsel Hayat

Aslında, seks hakkında çok fazla düşünmeyi bırakın. Bu bir çelişki gibi gelebilir ama seks hayatınızın alışıldığı gibi olmadığı konusundaki saplantı sizin ve eşinizin birbirinizi uzak hissetmenize ve sinirli olmanıza neden olabilir. Bu nedenle sadece düşünmeyi bırakın. Neler olduğunu kabullenin ve sonra ilişkinizin diğer bölümlerine odaklanın: Eşinize onun hakkında çok takdir ettiğiniz bir şey söyleyin. En sevdiğiniz anılarınızdan konuşun. Bebekten başka bir konudan bahsedin. Kuracağınız bu bağlantılar size birbiriniz hakkında sevdiğiniz şeyleri ve aile olmadan önceki ilişkinizi hatırlatacak.

Doğum kontrolü uygulayın. Hayır, özür dileriz ama süt vermek işe yaramıyor. (Tori Spelling’i hatırlayın, 3. Bebeği sadece 5 aylıkken, 4. Bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı). Ve hiçbir şey henüz hızlanan libidonuzu hamile olmaktan (veya hamile olduğunuzu düşünmekten) daha hızlı bir şekilde öldürmeyecektir.