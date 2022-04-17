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Beckham’ın reklamında oynadığı kripto şirketi yatırımcıları dolandırmış

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David Beckham ve Floyd Mayweather gibi isimlerin de reklamında yer aldığı kripto para şirketi DigitalBits'in üst düzey isimlerinin yatırımcıların paralarıyla lüks yaşam sürdüğü ortaya çıktı.
Beckham’ın reklamında oynadığı kripto şirketi yatırımcıları dolandırmış

Kripto paralar ile birlikte dünya genelinde dolandırıcılık da artış gösterirken İngiltere’de ünlü futbolcu David Beckham’ın reklamında oynadığı DigitalBits isimli şirket, yatırımcılarıyla karşı karşıya geldi.

Şirketin kurucularının yatırımcıların parasıyla lüks tatillere gittiği, birçok gayrimenkul satın aldığı ve sponsorluk anlaşmaları yaptığı ortaya çıktı. Geçen haftalarda ünlü futbolcu David Beckham’ın reklamında rol aldığı şirketin Inter Milan ve Roma gibi futbol takımlarıyla sponsorluk anlaşması yaptığı da belirtildi. İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Mail on Sunday, DigitalBits şirketinin patronları hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunuldu.

DigitalBits’in yatırımcısı Mark Dorrell, dava dilekçesinde şirketin kendisini en az 160 milyon dolar dolandırdığını belirtirken, “Şirketin kurucuları bu nakit parayı ve kripto paraları alarak kendileri ve yakınlarıyla yedi” ifadesini kullandı. İddiaya göre şirketin kurucuları New York, Palm Beach, Florida, Roma, Dubai’de lüks tatiller yaparken Cayman Adaları’nda da yazlık ev satın aldığını söyledi.

Dorrell’in hakkında suç duyurusunda bulunduğu isim ise insanların kripto para ve NFT’lerin satışına olanak sağlayan teknolojiyi geliştiren DigitalBits’in kurucusu Al Burgio oldu.

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