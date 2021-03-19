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Bedava suşi için isim değiştirenlere Tayvan'dan uyarı: Sadece 3 hakkınız var

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Tayvan'da bir restoran zincirinin başlattığı kampanya, kamu dairelerinin başına deyim yerindeyse iş açtı.
Bedava suşi için isim değiştirenlere Tayvan'dan uyarı: Sadece 3 hakkınız var

Tayvan'da bir restoran zincirinin başlattığı kampanya, kamu dairelerinin başına deyim yerindeyse iş açtı.

Akindo Sushiro adlı restoran, ismi, suşinin ana malzemesi de olan 'somon' olan kişileri ücretsiz ağırlayacağını duyurmasının ardından onlarca kişi ismini değiştirmek için resmi kurumlara başvurdu.

Kampanya kapsamında söz konusu restoran, adı 'Somon' olanlara yanındakiler de dahil olmak üzere hesap ödetmezken, ismi somon kelimesi ile eşsesli olanlara yüzde 50, tek hecesi tutanlara ise yüzde 10 indirim yaptı.

Taipei Times'da yer alan habere göre kampanyanın duyulmasının ardından bir günde en az 86 kişi ismini 'Somon' yapmak için başvuruda bulundu.

Yerel basına konuşan bir lise öğrencisi, bedava yemek için adını "Somon Pilav Tabağı" olarak değiştirdiğini ancak en kısa zamanda kendi adına dönmek için tekrar bir başvuru yapacağını söyledi.

Kampanyadan yararlandığını sosyal medya hesaplarından paylaşan iki kişi ise bir oturuşta 13 bin Tayvan Doları değerinde suşi yediklerini yazdı. Ülkede resmi evraklarda isim değişikliği için 80 Tayvan Doları (20tl) civarında ücret alınıyor.

"Sadece 3 hakkınız var"

Hal böyle olunca, İçişleri Bakanlığı suşi severleri uyarmak zorunda kaldı. Ülke yasalarına göre bir kişinin ismini en fazla üç kez değiştirebileceğini hatırlatan yetkililer, bakanlığın sosyal medya hesabındaki uyarısında "Karar alırken iyi düşünün" diye yazdı.

Adının annesi tarafından çocukken 2 kez değiştirildiğinden haberdar olmayan Hsu soyisimli bir kişin de son hakkını kullandığı söyleniyor.

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