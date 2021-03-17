Bedelli Askerlik yeniden geliyor!

Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararname’de şu ifadeler yer aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Anayasanın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Yasa Gücünde Kararnarneyi yapar.

1- Bu Yasa Gücünde Kararname, Bakanlar Kurulu Tarafından Alınan Tedbirler ve Bulundukları Ülke Koşullarına Bağlı Olarak Askerlik Yükümlüğünü Bedelli Askerlik Kapsamında Yerine Getirecek Olanlar Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname No:2 olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa Gücünde Karamame” olarak anılan Bakanlar Kurulu Tarafından Alınan Tedbirler ve Bulundukları Ülke Koşullarına Bağlı Olarak Askerlik Yükümlülüğünü Bedelli Askerlik Kapsamında Yerine Getirecek Olanlar Hakkında Yasa Gücünde Kararname ile birlikte okunur.

2- Esas Kararname, 6’ncı maddesinin (l)’inci ve (2)’nci fıkraları kaldırılmak ve yerlerine sırasıyla aşağıdaki yeni (l)’inci ve (2)’nci fıkralar konmak suretiyle değiştirilir:

“(1) Askerlik Yasası’nın ı4’üncü maddesinin (l)’inci fıkrası ve (2)’nci fıkrası kapsamına giren ve Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüsü (Covid-19) tedbirlerinin alındığı 12 Mart 2020 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan ve müteakip dönem içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönüş yapanların, Askerlik Yasası’nın ı6’ncı maddesinin (l)’inci fıkrası ve 37’nci maddenin (2)’nci fıkrasında beliı1ilen her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 120 günlük ikamet süreleri 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Yükümlülerin 12 Mart 2020 tarihi ile 31 Temmuz 2021 tarihi aralığındaki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulundukları süre, İkamet süresinden sayılmayacaktır.

(2) Askerlik Yasası’nın 14’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrası ve 15’inci maddesinin (l)’inci fıkrası kapsamında yurt dışında çalışma ve profesyonel spor yapma koşuluna bağlı olarak askerlik hizmetini ertelemiş olup, erteleme süresi Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüsü (Covid-1 9) tedbirlerinin alındığı 12 Mart 2020 tarihinden sonra sona eren yükümlülerden, bulundukları ülke koşulları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde alınan tedbirlere bağlı olarak Askerlik Yasası’nın 37’nci maddesinin (3)’üncü fıkrası gereği her yıl yazılı olarak Asal Şubeye başvurup Askerlik Yasası kurallarına ve bulundukları ülke yasalarına uygun olarak tecil işlemini gerçekleştiremeyenlerin;

(A) Çalışma ve profesyonel sporcu belgelerini Asal Şube e ibraz etme ve askerlik hizmetini tecil etme tarihleri 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

(B) Yükümlülerin 12 Mart 2020 tarihinden sonraki askerlik tecil bitiş tarihi ile 31 Temmuz 2021 tarihi arasındaki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulundukları süre, ikamet süresinden (120 gün) ve çalışma süresinden sayılmayacaktır.

(C) Askerlik Yasası’nın 15’inci maddesinin (l)’inci fıkra ı kapsamında yurtdışında 4 (dört) yıl çalışmış olma koşulunu henüz tamamlayamayan yükümlüler, bu yasa gücünde kararnanme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 60 gün içinde yazılı olarak ASAL Şubeye başvurup öngörülen bu süreyi 12 (on iki) ay süre için erteleyebilirler. Erteleme yapılan sürede yükümlülerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulundukları süre 120 gün ikamet süresinden sayılmayacaktır. Erteleme yapılan süre çalışma süresinden sayılmaz. Erteleme süresi içerisinde yükümlü tekrardan çalışmaya başlaması durumunda, yükümlü ASAL Şubeye çalışmaya başlamasına ilişkin bildirim yapar ve bildirim tarihinden başlayarak çalışma süresi hesaplanır. Yurtdışında 4 (dört) yıl çalışma koşuluna ilişkin süre, ertelenen sürenin bitiş tarihinden itibaren kaldığı yerden devam eder. Erteleme işlemi yapılan yükümlüler erteleme bitim tarihinden başlayarak üç ay içinde ASAL Şubeye müracaat ederek gerekli işlemlerini yaptırmak zorundadırlar. Bu sürelere uymayanlara yoklama kaçağı işlemi yapılır.”

Bu Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik Meclis Genel Kurulu’nda 1 ret oyuna karşılık 28 kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edilmişti. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Anayasa mahkemesine taşımıştı.

BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI NELERDİ?

-1 Ocak 2016 öncesinde yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için hak kaybına uğrayanların, belirli bir miktar ödeme yapması ile mükellefiyetlerine yerine getirmelerine imkan sağlaDI.

-Yurt dışında eğitim veya çalışma maksadı ile bulunmaları hasebi ile özel statüden yararlananlar, 15 günlük hizmetlerini yerine getirdikten sonra, 3 bin STG ödeyerek diğer 15 günü yapmadan mükellefiyeti yerine getirmiş sayıldı.

-Özel statüde bedelli askerlik hakkı kazanmış ve 30 gün mükellefiyetleri olanlar, 6 bin STG ödeyerek yerine getirmiş sayıldı.

– Yurt dışında doğup, büyüyüp yaşayanlar, özel statü kapsamına girecek bedelli hakkı bulunanlar, 31 Aralık 2022’ye kadar 1000 STG ödeme yaparak mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayıldı.