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Bedia Okan hayatını kaybetti

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İlk Kıbrıslı Türk Kadın gazeteci Bedia Okan, 98 yaşında İzmir’de hayatını kaybetti.
Bedia Okan hayatını kaybetti

1921’de Kıbrıs’ta doğan Bedia Okan, Ada’da ilk Türkçe gazeteyi çıkaran, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri ile ilgili haberleri Kıbrıslı Türklere duyuran, destekleyen  Remzi Okan’ın kızıydı.

Doğru Yol’un ardından Söz Gazetesi’ni çıkaran ve aslen bir öğretmen olan Remzi Okan’ın en küçük kızı olan Bedia Okan, 17 yaşından itibaren gazetede muhabirlik yapmaya başlamıştı.

 

İLK KIBRISLI TÜRK KADIN GAZETECİ BEDİA OKAN HAYATINI KAYBETTİ

 

Gazetesi, Atatürk tarafından da bizzat desteklenen Remzi Okan’ın 22 Ocak 1942'de, 57 yaşındayken İstanbul'da rahatsızlanarak vefat etmesinin ardından da, Bedia Okan Kıbrıs’ta gazete çıkarmak ve gazetecilik yapmak için çaba gösterdi.  Şartların zorlaşması üzerine ise, 1945 yılında kardeşleriyle birlikte Türkiye'ye göç etti ve hayatını orada sürdürdü.  Bir süre Ankara'da çalışan Bedia Okan, uzun yıllardır İzmir'de yaşıyordu. 

Neriman Cahit, ‘Tarihin Kapısını Çalmak Ben Bedia Okan’ adlı kitabında, Bedia Okan’ın hayatını aktarmıştı.

Genel Yönetmenliğini Yakın Doğu Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap’ın yaptığı ve geçen yıl tamamlanan belgeselde de, Kıbrıs’ın ilk Türk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin hayatı ele alınmıştı.

Bedia Okan, bu belgeselin İzmir’de yapılan gösterimine de bizzat katılarak izlemişti.

Bedia Okan’ın önümüzdeki günlerde İzmir’de defnedilmesi bekleniyor.

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