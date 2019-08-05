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Bedis İskelesi tehlike saçıyor

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KKTC’ni bir turizm adası olduğu açıklamalarına karşın, turist ile halkın güvenliğinin yanısıra tarihi eserlerin yıpranması ve tehlike saçmasının pek önemsenmediği ileri sürülüyor.
Bedis İskelesi tehlike saçıyor

Vatandaşların yanısıra turistlerin de rağbet gösterttiği Yeniboğaziçi bölgesindeki Bedis plajında, uzun bir süredir hizmet vermekte olan iskelenin yıprandığı, çürük ve yıpranan tahtalar nedeniyle, tehlike yarattığı öne sürülüyor. Yıpranan tahta iskelenin, özellikle çocuklar ve kadınlar için büyük tehlike içerdiğine vurgu yapılırken, yetkililerin bu konuda duyarsız davrandığı öne sürülüyor.

Bunun yanısıra Lefkoşa’da yıkılan surlardan sonra Mağusa’nın tarihi surlarının da yer yer yıkıldığı ve Tarihi Eserler Dairesinin ilgi göstertmemesi nedeniyle de bölgedeki insanlar için tehlike yarattığına da vurgu yapılıyor.

Yeniboğaziçi’nde sakin, Kemal Köse sosyal medyada, Bedis Sahilindeki tahta İskele’nin resmini paylaşırken, yapmış olduğu açıklamada, yine bir pazar günü ve yine uzerinde yüzlerce kisi yürüyecek, koşacak ve denize atlayacak. Bugüne kadar onlarca kez buralarda gündeme getirildi. Fakat kimselerin umrunda bile olmadı. Yıkıldı, yıkılacak çürük tahtalarla birlikte o anda üzerinde olanlarda denize düşecek dedi.

Köse, paylaşımında devamla, bu yoğun dönemde iskelenin altında, yüzmekte olan varsa, ölür mü yoksa sakatmı kalır belli değil. Hangi dairenin, hangi bakanlığın  sorumluluğundadır bilinmez. Yeniboğaziçi Belediyesinin, iskele ile ilgili olarak, defalarca ilgili yerlere yazı yazdığını biliyorum. Gerekli katkıyı koymaya hazır olduklarını da belirttiler. Ancak bölgede yaşayan birçok bakan, milletvekili, müsteşar, daire müdürü ve yetkilinin bunu duymaması, görmemesi imkansız olmasına karşın, ilgilenen olmadı. herhangi bir kazada ilk sorumluların sizlerin olacağının inşallah bilincindesiniz ifadesinde bulundu.

Bunun yanısıra Mağusa Surlarının da yıkılmakta olduğunu sosyal medyadaki paylaşımı ile dile getiren Yılmaz Öztürk, Turizm mi dediniz beyler?. Gün İtibarı ile Lefkoşa ve Mağusa Surları yıkılmaya yüz tuttu. Ayranın yok ise içmeye, atla gitmeyeceksin diyerek tepkisini dile getirdi.

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