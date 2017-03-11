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Bedis piknik alanı oturma masası ve mangal 20 TL

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Bedis piknik alanı oturma masası ve mangal 20 TL
Bedis Piknik Alanını kiralayıp halka hizmet veren Şenay Kadı tüm belde halkını Mart 9’u etkinlikleri için Bedis Piknik Alanına davet etti.

Kadı yaptığı açıklamada Bedis piknik alanının tüm halka açık olduğunu yapılan eylemlerin yersiz olduğunu alanın eskisi gibi halk tarafından masa ve sandalyelerini getirmeleri durumunda kullana bileceklerini bakanlıkla yapılan kira sözleşmesinin açık olduğunu kendilerine 150 metrekarelik bir büfe yapma izni verildiğini ve ahşap bir bina olma kaydı ile verildiğini kendilerinin yalınızca kendi yaptırdıkları masa ve mangallar için ücret aldığını bu ücretinde 20 TL den ibaret olduğunu sözlerine ekledi.  Bölgenin tellenmesi ise Bakanlık tarafından yapıldığını kendilerinin amacının halka hizmet vermek olduğunu açıkladı . Ve tüm halkımızı eski yıllarda olduğu gibi hafta sonu Mart 9 kutlamaları için davet ettiğin söyledi.

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Yeniboğaziçi belediyesi meclis üyesi Atalay Talaykurt ise yaptığı yazılı açıklamada, yaptıkları araştırmada Bakanlığın kira sözleşmesinin madelerinin açık olduğunu kendisininde eyleme katıldığını ormanın halka kapatılmasına tepki gösterdiğini fakat sözleşmenim 62 madesi gereği alanın halkın kullanımına kısıtlanamayacağının açık olduğunu bunu işletmecilerinde kabul ettiğini Bedisin daha çağdaş ve temiz bir görünüme kavuştuğunu bölgenin turistik bir alan olduğunu ve bu şekilde turistlere ve halka daha güzel bir çevre kazandırıldığı  bedisin halkın malı olduğunu ve öyle olmaya devam edeceğini kiracı olan işletmecilerin masa ve mangal kirasını. Toplam 20TL olduğunu bununda makul bir bedel olduğunu halkın arzu ettiği taktirde kendi masa ve sandalyesi ile de bedis piknik alanını kullana bileceğini hiç bir kimsenin halkı ordan izole edemeyeceğini açıkladı. uzun zamandı süren Bedis polemiğinin artık sona ermesi gerektiğini ve eskisi gibi halkımızın kullanımında olmaya devam edile bileceğini de sözlerine ekleyen Talaykurt  tellerin çekilmesi’ninde isabetli olduğunu araçlarla piknik alanına. Girip kimsenin kimseyi rahatsız edemeyeceğini açıkladı .

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Kaynak: MHA

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