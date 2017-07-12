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Bedi's piknik alanında yangın: 250 metre karelik alan yandı

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Bedi's piknik alanında yangın: 250 metre karelik alan yandı
Yeniboğaziçi Bedi's Piknik alanının 200 metre kuzey batısında bulunan toprak yol kenarında dün henüz tespit edilmeyen nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Yeniboğaziçi Bedi's Piknik alanının 200 metre kuzey batısında bulunan toprak yol kenarında dün henüz tespit edilmeyen nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Dün saat 12.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak çıkan yangın sonucu bin 250 metre karelik alan içerisinde bulunan 2 çam fidanı ve 10 akasya ağacı tamamen, 10 akasya ağacı ise kısmen yandı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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