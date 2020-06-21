Bedis Sahilinde eylem: Tarihi iskelenin 40 ayağından 20’si kırık

Resmi tarihi net olmamakla birlikte, bazı kaynaklarca, adanın Birleşik Krallık egemenliğinde olduğu dönemde, “Salamis Harabeleri kazılarında ortaya çıkan eserleri gemiyle İngiltere’ye kaçırmak maksadıyla inşa edildiği” düşünülen, adanın simge yapılarından Bedi’s’deki tarihi iskele, ‘yıkılma tehlikesiyle’ yine gündemde…

Tehlikeli olduğu kadar çekici de olan iskele, yaralanma ve can kaybı yaşanmaması adına, yetkililer tarafından üzerine inşa edilen tel kapıyla kapatılmış durumda zira tarihi iskeleyi ayakta tutan 40 ayaktan 20’si kırık. Fakat pek çok kişi, söz konusu kapıyı, ölümü bile göze alarak aşıyor ve iskelenin ucuna oturarak gün doğumunu ya da batımını izliyor…

"BEDİ'S İSKELESİNE SAHİP ÇIKALIM" EYLEMİ

Bu sabah Bedi’s’te toplanan çevreciler ile sivil halk, “Bedi’s İskelesine Sahip Çıkalım” adı altında bir eylem gerçekleştirdi.

Kıbrıs’ta yaşayan hemen herkesin en az 1 anısının bulunduğu iskeleyle ilgili yapılan eylemde, “Başka Bedi’s Yok”, “Doğasıyla, Deniziyle, Bedi’s’e Sahip Çıkalım” ve “Denizleri Temiz Tut, İskeleyi Tamir Et” şeklindeki pankartlarla, iskelenin tadil edilmesi talep edildi.