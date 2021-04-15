Bedis ve Silver Beach arasındaki 1 Km’lik alan temizlendi...

Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi, KKTC Çevre Yasası çerçevesinde, çevresel tehtidleri işaret eden ve bunlara karşı alınacak önlemleri gerçekleştirmek ve uygulmak için gerekli olan etkili idari çerçeveyi sağlayarak, sürdürülebilir gelişimi teşvik ederek daha etkin izleme, denetleme ve kontrol edilebilir bir yapıda yürütülmesi ile birlikte çevresel konularda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden birisi olan çevre temizlik kampanyalarına devam ediyor.

Asli görevi çevresel sürdürülebilirliği denetlemek olan Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi, çevre temizliği konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla başlattığı temizlik çalışmaları kapsamında, Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Birimi ile Yeniboğaziçi Belediyesi, Temiz Ada, Denizler Mavi Kalsın Grubu, Ötüken Muhtarlığı işbirliği ile Silver Beach - Bedi's Beach arasındaki yaklaşık 1 km’lik sahilde temzilik çalışması gerçekleştirildi. Temizlik çalışması çerçevesinde toplanan çöpler, Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından da toplatıldı.