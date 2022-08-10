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Bedrettin Demirel Caddesi’ndeki Çalışmalarda Yeni Trafik Düzenlemesi Başlıyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Başbakanlık kavşağı ile cadde boyunca sel ve taşkın riski bulunan sorunlu alanlara kalıcı çözüm için başlattığı yağmur suyu drenaj çalışması sürüyor.
Bedrettin Demirel Caddesi’ndeki Çalışmalarda Yeni Trafik Düzenlemesi Başlıyor

Bir haftalık sürede köprü ile kavşak arasını kapsayan çalışmanın ilk etabını tamamlayan LTB, ikinci etap çalışmalarının da yine sorunsuz ve güvenli şekilde devam etmesi için trafik akışını yeniden düzenledi.

LTB Lefkoşa’nın ana arterlerinden Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde yer alan Başbakanlık kavşağındaki yağmur suyu drenaj çalışmasını okullar açılmadan, 32 gün içerisinde tamamlayacak.

LTB’den yapılan açıklama şöyle:

"Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın bulunduğu bölgeden trafik ışıklarına gelen sürücüler Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) ve Ortaköy istikametinde ilerleyemeyecek.

Yine aynı şekilde İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sayıştaylığın bulunduğu bölgeden trafik ışıklarına ulaşan sürücüler Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) ve Ortaköy istikametinde ilerleyemeyecek.  

Tüm yönlendirme levhaları güzergah üzerinde yer alıyor.

Ortaköy, Göçmenköy ve Taşkınköy bölgelerinden Başbakanlık Kavşağı’na gelindiğinde Mehmet Akif Caddesi’ne (Dereboyu) dönüş yapılmıyor. Yurttaşlarımız, Araç Kayıt Dairesi’nin (Kıbrıs Türk Hava Yolları eski binası) bulunduğu trafik ışıklarını geçtikten sonra sağa dönerek (Açık Öğretim Fakültesi’nin bulunduğu alan) caddeye ulaşabilirler.

Ortaköy, Taşkınköy ve Göçmenköy bölgelerinden Başbakanlık kavşağına gelen sürücüler, trafik ışıklarından düz ilerleyerek şehrin içerisine ulaşabilecek.

Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) yönünden Ortaköy’e ulaşmak isteyen sürücüler Başbakanlık trafik ışıklarına gelmeden trafik yönlendirmeleri ile 300 metre önce sola (Güneş Rezidans’tan ARUN’a doğru ilerleyen yol) dönerek Ortaköy yönünde ilerleyecek.

Şehrin içerisinden gelerek Başbakanlık/Bakanlıklar bölgesine ulaşmak isteyen yurttaşlar, ışıklara gelmeden (İktisat Bank öncesi) sağa dönerek (Haydarpaşa Ticaret Lisesi istikameti) trafik yönlendirmelerini takip ederek bölgeye ulaşabilecek.

Şehrin içerisinden Başbakanlık ışıklarına gelerek Ortaköy’e ulaşmak isteyen yurttaşlar, rutin şekilde trafik ışıklarını geçip düz ilerleyerek Ortaköy’e ulaşabilecek."

Açıklamada, trafiğin sorunsuz akışı ve güvenliği için LTB Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi gerekli tüm uygulamaları yaptı ve önlemleri aldı. Yurttaşlar çalışmalar süresince Alo 185 çözüm hattına 7/24 ulaşabilecek.

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