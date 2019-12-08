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Beethoven'in eserini yapay zeka tamamlıyor

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2020 yılında doğumunun 250'inci yıl dönümü kutlanacak olan ünlü Alman besteci Ludwig van Beethoven'in hayattayken tamamlayamadığı 10. Senfonisi, yapay zeka tarafından bitirilecek.
Beethoven'in eserini yapay zeka tamamlıyor

Klasik müzikte, klasik ve romantik dönemlerin en büyük ve müzik tarihinin en tanınmış bestecilerinden Alman Ludwig van Beethoven'in, bitiremeden hayata gözlerini yumduğu 10. Senfonisi yapay zeka tarafından tamamlanacak.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesinin haberine göre, aralarında müzikologlar, besteciler, bilgisayar bilimleri uzmanları ve piyanist Robert Levin'in bulunduğı uluslararası bir grup söz konusu eseri tamamlamak üzere bir araya geliyor.

Projeyi hayata geçiren Alman Telekomu'ndan yapılan açıklamada da söz konusu haber doğrulandı. Buna göre tamamlanmış 10. Senfoni'nin Beethoven'in doğduğu kent olan Bonn'da, Beethoven Orkestrası tarafından 28 Nisan 2020'de seslendirilmesi planlanıyor.

1770-1827 yılları arasında yaşayan ve 10. Senfoni üzerinde çalışırken hayatını kaybeden Ludwig van Beethoven'dan bu eserle ilgili olarak sadece bazı notlar ve taslaklar bulunuyor.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesindeki habere göre proje için geliştirilen yapay zeka, uluslararası bilim insanlarından oluşan ekibin Beethoven'ın diğer eserlerinden yola çıkarak hazırladığı bir algoritmaya göre 10. Senfoni'deki eksik kısımlarını tamamlama denemelerine başladı.

"Algoritma, Beethoven'in dünyasını keşfe çıkmış bir çocuk gibi"

Projenin koordinasyonunu üstlenen, Salzburg merkezli Karajan Enstitüsü Müdürü Matthias Röder, algoritmanın öngörülemez veriler sunduğunu ve kendilerini her gün yeniden şaşırttığını dile getirdi. Röder algoritma ile ilgili olarak ayrıca, "O adeta, Beethoven'ın dünyasını keşfetmeye çıkmış olan bir çocuk" ifadesini kullandı.

Yarım kalan bestelerin bilgisayar programları ile tamamlanması girişimi ilk kez yapılmıyor. Daha önce de Çin'in telekomünikasyon devi Huawei'nin bir projesi kapsamında, Avusturyalı besteci Franz Schubert'in (1797-1828) yarım kalan 8. Senfonisi yapay zeka tarafından tamamlanmış ve geçtiğimiz Şubat ayında, İngiltere'nin başkenti Londra'da ilk kez seslendirilmişti.

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