Begüm Öner kazadan sağ kurtulan eşinin yanına koştu! İşte ilk sözleri

‘Başbelası’ adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından yola çıkan ekibi taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya’nın Merzifon ilçesinde kamyona arkadan çarptı.

Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Aykut Bektaş ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aldığı haberle İstanbul’dan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne eşi Ceyhun Fersoy’un yanına giden oyuncu Begüm Öner, hastaneden bir video yayınladı.

“OLABİLDİĞİNCE HAFİF ŞEKİLDE ATLATMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Oyuncu, son durumu sesi titreyerek anlattı: “Arayan, soran herkese çok teşekkür ederiz. Gelen mesaj ve aramalara dönemiyorum. Ceyhun ve Melis iyi, Sergen de iyi olacak. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız var maalesef. Diğer yaralılarımız da iyiye gidiyor. Olabildiğince hafif şekilde atlatmaya çalışıyoruz.”