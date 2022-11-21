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Behice Alikor Hayatını Kaybetti

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KKTC Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt’un anneannesi, ülkemizin sevilen simalarından Behice Alikor yaşamını yitirdi.
Behice Alikor Hayatını Kaybetti

Alikor’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.

Halil Talaykurt sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “'Anneanne Behice Alikor'u kaybettik. Tüm ailemizin başısağolsun” ifadelerini kullandı.

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