Behzat Ç. Efsanesi, Netflix ile Geri Dönüyor

Bir dönem Star TV’de yayınlanan ve ülkemiz tarihinin en popüler dizilerinden birisi haline gelen Behzat Ç., Hayalet karakterine hayat veren oyuncu İnanç Konukçu’nun açıklamalarına göre geri dönüyor. Kadronun tamamlanmasının ardından dizinin çekimleri de başlayacak.

Televizyon tarihimizin en unutulmaz dizilerinden olan Behzat Ç., gerek hikâyesi gerek oyuncu kadrosuyla uzun yıllardır, bitmesine rağmen adından söz ettiriyor. İsteğe bağlı yayıncılık platformlarının da yaygınlaşmasıyla birlikte, dizinin uzun süredir geri döneceği söyleniyor, yazılıyor ve çiziliyordu.

Netflix, oyuncu İnanç Konukçu’nun aktardığı bilgilere göre yapımı sahiplendi. Halihazırda dizinin eski bölümlerini yayın hakkında sahip Netflix’in izlenme rakamlarından memnun kaldığı aşikar. Bitmiş bir dizinin hâlâ ilgi görmesi, projenin geri dönmesini de sağladı.

İnanç Konukçu’nun Netflix ile sözleşme imzalamasının ardından, dizinin kalan kadrosu da merak konusu oldu. Muhtemelen ilerleyen haftalarda eski kadrodan tanıdığımız isimleri yeni projeye dahil olduklarını duyacağız.

Dizide Harun’un eşine hayat veren oyuncu Seda Bakan’ın da Netflix ile anlaşmaya vardığı söyleniyor. Bakan’ın şu sıralar hamile olması nedeniyle, dizide de böyle oynayacak. Behzat Ç. Harun’un baba olduğu bir hikâye ile başlayacak.

Elbette en çok merak edilen Behzat Ç.’ye hayat veren Erdal Beşikçioğlu’nun projeye katılıp katılmadığı. Yakın zamanda kendisinin de Netflix ile anlaşmaya vardığını duyabiliriz. Detaylar için takipte kalın.