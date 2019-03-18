Behzat Ç. ekranlara dönüyor

Türkiye’nin efsane dizileri arasında yer alan Behzat Ç., Netflix aracılığıyla sevenleriyle buluşacağı öne sürüldü. Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Behzat Ç. izleyici ile tekrar buluşacak. 6 yıl sonra ekranlara dönecek olan dizi Netflix'te yayınlanacak.

Türkiye’nin efsane dizileri arasında yer alan Behzat Ç.'nin, 6 yıl sonra ekranlara döneceği veNetflix aracılığıyla sevenleriyle buluşacağı öne sürüldü. Çıkan bu iddiaların üzerine dizinin senaristi Ercan Mehmet sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak çıkan iddiaları doğruladı.

Hayalet karakterini canlandıran İnanç Konukçu, dizinin Netflix ile döndüğünü duyurdu. Çekimlerine kadronun tamamlanmasının ardından başlanacak.

Ekip işlerinin hepsini teker teker bitirip dönüyormuş gibi görünüyor. Harun gibi karakterler hazırda beklerken Hayalet karakterini canlandıran İnanç Konuk, Vurgun dizisinin kadrosundan dizi final yapınca ayrıldı ve Netflix’le Behzat Ç. sözleşmesini imzaladı.

Seda Bakan’ın hamileliği sebebiyle, dizide Harun karakterinden hamile olarak devam edeceği ve dizi çekimleri tamamlanınca doğuma gideceği söyleniyor. Dizinin hayranları Harun’un baba olma heyecanını izleyecek. Behzat Ç. çekimlerine gelecek günlerde başlanacak ve ilk çekim gününü Netflix duyuracak.Dizinin senaristi Ercan Mehmet Erdem, Instagram hesabından paylaşım yaparak çıkan haberleri doğruladı.

BEHZAT Ç. KİMDİR?

Bir Ankara Polisiyesi, Adam Film yapımcılığında 19 Eylül 2010 yılında ekranlara taşındı. Ankara’yı atmosfer olarak ele alan dizinin başrollerinde Ankaralıların yakından tanıdığı tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu rol aldı. Dizinin yardımcı oyuncuları ise İnanç Konukçu, Fatih Artman, Berkan Şal ve Seda Bakan’dı.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Emrah Serbes’in aynı isimli romanından esinlenerek hazırlanmış Türk polisiye televizyon dizisi. Adam Film yapımcılığında ilk bölümü 19 Eylül 2010 Pazar günü Star TV’de yayımlanmıştır. Başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’dur. Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi izleyici ile tekrar buluşmaya hazırlanıyor. 6 sene sonra ekranlara dönecek olan dizi Netflix’te yayınlanacak.