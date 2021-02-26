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beIN SPORTS, Fenerbahçe'ye dava açtı

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Fenerbahçe ile Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports arasındaki gerginlik hukuki zemine taşınıyor.
beIN SPORTS, Fenerbahçe'ye dava açtı

Fenerbahçe ile beIN SPORTS arasındaki gerginlik mahkeme salonlarına sıçradı. Reuters'ın haberine göre beIN SPORTS'tan iki kaynak, şirketin, kulübün "beFAIR" logosunu kullanmasını engellemek için çarşamba günü bir Türk fikri mülkiyet mahkemesinde yasal işlem başlattığını söyledi.

 

Kaynaklardan biri, yeni yasal işlemlerin hazırlandığını belirtti. Fenerbahçe, yayıncı kuruluşu video yardımcı hakem (VAR) tekrarlarını manipüle etmek, kamera açılarını sabitlemek, takımı zayıflatmak ve rakiplerini kayırmak için tek taraflı vurgular göstermekle suçluyordu. Katar merkezli yayıncı kuruluş ise bu suçlamaları reddetti.

beIN SPORTS, kulübün iddialarını reddederek, tekrarları kontrol edemeyeceği veya kamera açılarını değiştiremeyeceği konusunda ısrarcı. Bir beIN kaynağı Reuters'e verdiği demeçte, "Türkiye'deki en büyük iki taraftar kitlesinden birine sahip olan Fenerbahçe'yi hedef almamız mali bir intihar olur" ifadelerini kullandı

 

Fenerbahçeli futbolcular pazar günü oynanan Göztepe mücadelesi öncesinde ısınmaya yayıncı kuruluşun beyaz ve mor renklerinde "beFAIR" tişörtlerini giyerek çıkmıştı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç son dönemde beIN SPORTS'a yönelik açıklamalar yapmış ve gerekirse taraftarını, yayıncı kuruluşu boykot etmeye çağıracaklarını dile getirmişti. Koç gazetecilere yaptığı açıklamada "Onların yanında durdum. Aynı gemide olduğumuzu söyledim. Ama sorunlarımız çözülmezse... Fenerbahçe'nin ne olduğunu onlara göstereceğiz" demişti.

 

NELER OLMUŞTU?

10 Ocak'ta seyircisiz oynanan Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor maçında yayıncı kuruluşun 'taraftar efekti' yayın seçeneğinde Fenerbahçe'ye karşı yapılan küfürlü tezahürat kullanılmış, sarı-lacivertli kulüp buna tepki göstermişti. Yayıncı kuruluş bu konuya dair bir açıklama yapmıştı.

Yayıncı kuruluş konuya dair metin yayınlarken "Fark edilmeden yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz. İlgili tezahüratın derhal sistemden çıkarılarak gerekli önlemlerin hızla alınacağını, ayrıca yayınlarımızda kullanılan tüm ses efektlerinin uygunluğuna dair detaylı bir incelemenin de başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleriyle özür dilemişti. Fenerbahçe ise özür metninin Galatasaray'ın kuruluş yılı olan 1905'i andıran 19.05 saatinde yapılmasını da eleştirmişti.

Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik direktör Erol Bulut, maç önü ile maç sonrası verilen röportajlarda yayıncı kuruluş eleştirilmiş ve beIN SPORTS bu röportajların bazılarını yayınlamamıştı. Sarı-lacivertli kulüp bu duruma da tepki göstermişti. Erol Bulut, Göztepe maçı öncesinde yayıncı kuruluş sunucusu Güntekin Onay'ın, Kemal Ademi'yle ilgili sözlerini de eleştirmişti.

beIN SPORTS, 2016 yılından 2021/2022 sonuna kadar her sezon yaklaşık 400 milyon dolar değerinde bir sözleşme olan Türkiye üst liginin münhasır yerli ve yabancı haklarını elinde tutuyor.

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