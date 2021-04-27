Bekaroğlu: Zavallı yaratıklar, Türkçüyüz derler ama Türkçe özürlüdürler

MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’na, "Bayrak zoruna gittiyse direğiyle teselli olursun" şeklinde hakaret etti.

Bekaroğlu, Yılmaz’a “Bu zavallı yaratıklar, Türkçüyüz filan derler ama Türkçe özürlüdürler” ifadeleriyle yanıt verdi.

İstanbul Çamlıca Tepesi'nde bulunan Türkiye'nin 111 metrelik en yüksek direğine Türk Bayrağı çekildi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bayrağın göndere çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına atıfta bulunarak "Hep diyormuş; arazinin olması önemli değilmiş, onu arsaya dönüştürmek gerekirmiş... Ha bi de ‘Ne oluyor, parsel parsel satıyorsunuz’ diyenleri susturmak için de arsaya en büyük bayrağı asmanın faydası varmış" değerlendirmesi yaptı.

Bekaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan MHP Esenler İlçe Başkanı Yılmaz, "CHP’li vekil arsa, arazi, yolsuzluk, rüşvet, HDP yoldaşlığı size has işler, he Bayrak zoruna gittiyse direğiyle teselli olursun. Siz “Ermeni soykırımı var” diyen soysuzlarınıza bir iki çift laf edin..!" diye yazdı.

Bekaroğlu’ndan yanıt

Bekaroğlu, Yılmaz’ın paylaşımına, "Bu zavallı yaratıklar, Türkçüyüz filan derler ama Türkçe özürlüdürler, kelime hazineleri kıt olduğu için düşüncelerini ifade edemezler, düşünce yerine küfür, hakaret üretirler, buradaki örnekte olduğu gibi..." ifadeleriyle yanıt verdi.