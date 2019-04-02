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Bekir Ağırdır: İstanbul'da anormal bir geçersiz oy dağılımı yok; geçen seçim 400 binmiş, şimdi 290 bin

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Kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 31 Mart yerel seçimi sonrası değerlendirmede bulundu.
Bekir Ağırdır: İstanbul'da anormal bir geçersiz oy dağılımı yok; geçen seçim 400 binmiş, şimdi 290 bin

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 31 Mart yerel seçimi sonrası değerlendirmede bulundu. Ağırdır, 'geçersiz oy' tartışmasına ilişkin, "Anormal bir geçersiz oy dağılımı yok. İstanbul’da bir önceki seçimde 400 bin civarı geçersiz oy olmuş, şimdiyse 290 bin" dedi.

Medyascope TV'de Gürhan Ertür'e açıklamalarda bulunan Ağırdır, 25 yıldır AK Parti tarafından yönetilen Ankara ve İstanbul'u muhalefet bloğunun kazanmasını "İktidar bloğu psikolojik üstünlüğü kaybetti" şeklinde yorumladı.

 

Ağırdır, "Seküler tabanın umutsuzluk hali pekişmeye başlamıştı. En azından bu kırıldı. Bu da çok önemli çünkü seküler taban için siyasete dönme vakti gelmişti" dedi.

KONDA Genel Müdürü Ağırdır, şöyle konuştu:

"İstanbul'da 290 bin geçersiz oy olduğu söyleniyor. Bütün Türkiye üzerinden söyleyeyim. 2014'te yüzde 4,1, 2019'da yüzde 3,9 geçersiz oy var. Anormal bir geçersiz oy dağılımı yok. İstanbul'da bir önceki seçimde 400 bin civarı geçersiz oy olmuş, şimdiyse 290 bin. Dolayısıyla İstanbul üzerinden de geçersiz oydan dolayı özel bir durum yok. Genel eğilime uyuyor. Katılım oranı da, geçersiz oy sayısı da Türkiye'deki genel eğilim üzerinden ilerlemiş.

Eskiden oylar ayrı sandık ve ayrı zarflara atılırken, şimdi aynı zarfa ve sandığa atılır oldu. Dolayısıyla bunun ürettiği bir psikolojik sonuç var. Yüzde bir midir, yüzde bin midir bilmiyorum, ölçmek pek mümkün değil. Ama insanlar eski durumda partisine sahip çıkmak için meclis oyunu verip, belediye başkan adayında başka partiye oy verebilirdi. Halbuki şimdi aynı sandığa atıyorsanız, birinde farklı diğerinde farklı kullanmak zor. O soğukkanlı seçimin önüne geçmek için böyle bir değişikliğe ihtiyaç duydu AKP. Yüzde 3,9 geçersiz oy bu karmaşanın içinde olağan dışı görülmüyor."

 

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