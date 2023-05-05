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Bekir Ağırdır: Sonucu yüzde 20’nin ne yapacağı belirleyecek

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Bekir Ağırdır seçime günler kala manzarayı yorumluyor: Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanma şansı var. İkinci tura kalırsa yüzde 52-53 oy alacak gibi görünüyor. Bugünün muhalifleri de yeni Meclis’te çoğunluğu oluşturacak.
Bekir Ağırdır: Sonucu yüzde 20’nin ne yapacağı belirleyecek

Araştırmacı Bekir Ağırdır, 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanma şansı olacağını belirterek, "İkinci tura kalırsa yüzde 52-53 oy alacak gibi görünüyor. Bugünün muhalifleri de yeni Meclis’te çoğunluğu oluşturacak" diye konuştu.

Gazete Oksijen'den İlke Gürsoy'a konuşan Ağırdır, ilk turda başa baş bir yarış olduğunu, iki aday arasında burun farkıyla Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu kaydederek, "Aslında seçmenin yüzde 80’inin oy tercihi artık belli. Kalan yüzde 20’nin ne kadarının sandığa gidip gitmeyeceği önemli. Gittikleri zaman da her 10 kişiden yedisinin muhalefete ya da Kemal Bey’e, üçünün Tayyip Bey’e oy vermeye daha yatkın olduğunu söylemek mümkün. İlk turda Oğan ve İnce’ye oy veren yüzde 7’nin ikinci turda Kılıçdaroğlu’na vereceği de hâlâ garanti değil" ifadelerini kullandı.

Milletvekilliği seçimlerinde Millet İttifakı partilerinin toplamının, AKP-MHP'den biraz daha geride olduğunu, ancak Emek ve Özgürlük İttifakı'yla birlikte Cumhur İttifakı'nın 300 milletvekilini geçemeyeceğini savundu.

“Seçmenin yüzde 80’inin oy tercihi artık belli. Kalan yüzde 20’nin ne kadarının sandığa gideceği önemli. Gittikleri zaman da her 10 kişiden 7’si Kılıçdaroğlu’na, 3’ü Erdoğan’a oy vermeye daha yatkın”

 Aynen öyle, ikinci tura kalınca durum biraz başka. Çünkü parlamento aritmetiğinin ikinci turu etkileme potansiyeli var. İki tur arasında iktidarın kas gücüyle neyi ne kadar bükmeye zorlayacağı, siyasi alanı ne kadar daraltacağı ya da basınç altında tutacağı belirsiz. Onun için ikinci turda kategorik olarak böyle demek mümkün değil. Ama araştırmalar üzerinden bakarsan, ikinci turda Kemal Bey’in seçilmesi neredeyse kesin gibi görünüyor. Ama demin dediğim gibi, başka etkileri ölçebilme şansımız yok. Birinci turda da bu iş bitiyor demek için henüz erken ama Kemal Bey önde.

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