  • BIST 4.455,53
  • Altın 1053.957
  • Dolar 18.5328
  • Euro 19.1966
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Bekir Bozdağ, patlamanın detaylarını paylaştı

»
Bekir Bozdağ, patlamanın detaylarını paylaştı
Bekir Bozdağ, patlamanın detaylarını paylaştı

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Patlamanın detaylarını paylaşan Bakan Bozdağ, "Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor." dedi. Ayrıca Bakan Bozdağ, vatandaşlara çağrıda bulunarak provokatif haberlere itibar etmemelerini söyledi.

Bakan Bozdağ'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor.

Pek çok provokatif Haberler dolaşıyor. Asılsız yönlendirme amaçlı haberlere itibar etmemelerinin faydası vardır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu olayı yapanların elbette hesabı var. Türkiye'nin güvenilirliğini, huzurunu kaçırmak, birliğimize yönelik bir saldırıdır.

Özel seçilmiş bir bölge. Yabancılar var dünyaya mesaj vermek istemiş olabilirler. Türkiye güçlü bir devlet. Her defasında milletin gücünü arkasına almış 20 yıllık güçlü bir irade var Türkiye'de.

"TÜRKİYE'NİN GİDİŞATINA SEKTE VURMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye artık terörle mücadelesini sınırların dışında da sürdüren bir ülkedir. Türkiye'nin gidişatına sekte vurmak mümkün değil. Mersin Mezitli ilçesinde polis evine yapılan bir saldırı oldu. Teröristler hemen tespit edildi ve arkasında kimlerin olduğu ortaya çıktı

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP’den AB’ye ‘KKTC’ tepkisi: Haksız ve ikiyüzlü bir açıklama13 Kasım 2022 Pazar 12:45
  • Avrasya anketi: CHP az farkla birinci parti13 Kasım 2022 Pazar 10:01
  • TC Dışişleri: AB’nin ‘KKTC’ açıklamasını tümüyle reddediyoruz12 Kasım 2022 Cumartesi 21:07
  • Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin Bildirisi Yayımlandı12 Kasım 2022 Cumartesi 17:18
  • Erdoğan: İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs’ı dünyaya tanıtma imkânı bulacağız.12 Kasım 2022 Cumartesi 13:52
  • Hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istenen İmamoğlu: Bugün net olarak beraat beklerdim11 Kasım 2022 Cuma 18:47
  • Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti11 Kasım 2022 Cuma 13:21
  • İmamoğlu davası 14 Aralık’a ertelendi, Savcı en üst sınırdan ceza talep ederek siyasi yasak istedi11 Kasım 2022 Cuma 12:35
  • İBB Başkanı İmamoğlu, ‘YSK üyelerine hakaret' davasında hâkim karşısında11 Kasım 2022 Cuma 12:21
  • Reuters: Avrupa Konseyi, Türkiye’yi ihraç edebilir11 Kasım 2022 Cuma 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti