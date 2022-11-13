Bekir Bozdağ, patlamanın detaylarını paylaştı

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Patlamanın detaylarını paylaşan Bakan Bozdağ, "Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor." dedi. Ayrıca Bakan Bozdağ, vatandaşlara çağrıda bulunarak provokatif haberlere itibar etmemelerini söyledi.

Bakan Bozdağ'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor.

Pek çok provokatif Haberler dolaşıyor. Asılsız yönlendirme amaçlı haberlere itibar etmemelerinin faydası vardır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu olayı yapanların elbette hesabı var. Türkiye'nin güvenilirliğini, huzurunu kaçırmak, birliğimize yönelik bir saldırıdır.

Özel seçilmiş bir bölge. Yabancılar var dünyaya mesaj vermek istemiş olabilirler. Türkiye güçlü bir devlet. Her defasında milletin gücünü arkasına almış 20 yıllık güçlü bir irade var Türkiye'de.

"TÜRKİYE'NİN GİDİŞATINA SEKTE VURMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye artık terörle mücadelesini sınırların dışında da sürdüren bir ülkedir. Türkiye'nin gidişatına sekte vurmak mümkün değil. Mersin Mezitli ilçesinde polis evine yapılan bir saldırı oldu. Teröristler hemen tespit edildi ve arkasında kimlerin olduğu ortaya çıktı