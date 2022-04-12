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Bekir Kara'yı kaybettik!

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Kıbrıs Türkünün duayen yazarlarından sayılan, sevilen isim Bekir Kara hayatını kaybetti.
Bekir Kara'yı kaybettik!

Kıbrıs Türkünün duayen yazarlarından sayılan, sevilen isim Bekir Kara hayatını kaybetti.

Kara'nın vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

 

Bekir Kara kimdir?

Bekir Kara, 1945 yılında BAF’ın Bağrıkara köyünde dünyaya gelir. İlkokul ‘u Limasol’un Piskobu köyünde okur. Ardından orta ve lise öğrenimini Limasol 19 Mayıs Lisesinde tamamlar. Daha sonra Bursa Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümünden 1970 yılında mezun olur.

Kara, önceleri ilkokullarda daha sonra ortaokul ve liselerde öğretmenlik yapar. Müdür muaviniyken de emekliye ayrılır.

Yazın yaşamına lise yıllarında, tiyatro ve küçük öykü denemeleriyle başlar. Öyküleri çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanır. Yarışmalarda öykü, roman ve tiyatro ödülleri alır. Ardından romana da adım atar.

Yazar, halk müziği dalında da çalışmaları yapmaktadır. Otuza yakın türkü- derleme ve düzenlemesi vardır. Beş tane türküsü, TRT radyolarında yayınlanma izni almıştır.

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