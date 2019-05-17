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Bekirpaşa Lisesi 4. Bilim Şenliği yapıldı

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Bekirpaşa Lisesi’nin düzenlediği 2018-2019 Öğretim Yılı Tasarım Teknoloji, Resim ve Bilim Şenliği’ne katılarak şenliğin açılışını yaptı.
Bekirpaşa Lisesi 4. Bilim Şenliği yapıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik Okul Müdürü Ergin Ersoy açılış konuşmasını yapmasıyla devam etti. Bugün (17 Mayıs) Bekirpaşa Lisesi’nde düzenlenen törene İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yanı sıra Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler, UBP İlçe Başkanı Osman Kırşan, Okul Müdürü Engin Ersoy, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı. 

Etkinlikte, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bir yıl boyunca üzerinde çalışan öğrencilerin eserlerinin yer aldığı standlar da gezildi.

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