Bekirpaşa Lisesi Onur Kurulu, Başkan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni öğretim yılında İskele Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan tüm okullara, katkılarının süreceğini söyledi.
“Elimizden geldiği sürece eğitim kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diyen Sadıkoğlu, genç nesillerin kaliteli ve uygun ortamda eğitim görmelerinin öncelikleri olduğunu söyledi.
Ersoy ziyaretin anısına Başkan Sadıkoğlu’na hediye takdiminde bulundu.
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