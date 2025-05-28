Bekirpaşa Lisesi’ndeki grev erteleme kararına tepki: İskele’de 3 okulda greve gidildi!

Bekirpaşa Lisesi’nde bugün uygulanması planlanan, Bakanlar Kurulu tarafından ‘öğrenci menfaatini’ gerekçe göstererek 60 gün süreyle ertelenen grev kararına öretmen sendikalarından tepki geldi.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) İskele Şht. İlker Karter İlkokulu’nda bugün tam gün grev yapılacağını açıklamasının ardından Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) da İskele’de 2 okulda greve gidileceğini duyurdu.
KTOEÖS’ten yapılan açıklamada, “Bekirpaşa Lisesi’ndeki grevin Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanması üzerine Yönetim Kurulu bugün İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ve İskele Ticaret Lisesi’nde 7.55-13.05 arasında grev kararı almıştır” ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan sendika, saat 10.00’da Bekirpaşa Lisesi önünde basın toplantısı yapılacağını da bildirdi.
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