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SON DAKİKAMerkez Bankası'ndan faiz artırımı

Beklenen ödeme bugün yapıldı!

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2021 Yılı Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma Ödemeleri ile 2022 Yılı Küçükbaş Hayvan Başı Desteklerin I. Taksit Ödemeleri Yapıldı.
Beklenen ödeme bugün yapıldı!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplamda 91.957.875,71 TL’lik ödeme yapıldığı, bu ödemelerin 34.426.910,71 TL’sinin 2021 yılı için, 8.734 üreticiye, Tahıl (Arpa, Buğday, Yulaf, Tritikale vb.), Yem Bitkileri (Fiğ, Fiğ-Tahıl, Arpa Hasıllık, Mısır, Yonca vb.), Nadas, Narenciye, Zeytin, Harup, Badem, Meyve Ağaçları, Sebze, Sera ve Patates beyanları karşılığında Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma Ödemeleri olduğu ve Bankalara yatırıldığı duyuruldu.

57.530.965,00 TL’nin de Aralık 2021 beyan tarihli, Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı, 3.989 üreticiye, 2022 yılı (Ocak-Haziran dönemi) I. Taksit Küçükbaş Hayvan Başı Destek ödemeleri olarak yatırıldığı duyuruldu.

Üreticilerimiz, Doğrudan Gelir Desteği ve Küçükbaş Hayvan Desteklerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilirler.

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