  • BIST 3.532,61
  • Altın 986.034
  • Dolar 18.5715
  • Euro 18.0145
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİsrail-Lübnan deniz yetki alanları anlaşması bölge ve Avrupa için neden önemli?

Beklenen Ödeme Gerçekleşti!

» »
2022 yılı Doğrudan Gelir Desteği 1. avans ödemeleri yapıldı.
Beklenen Ödeme Gerçekleşti!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2022 yılı Doğrudan Gelir Desteği 1. avans ödemelerinin yapıldığını duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı için, 7 bin 485 üreticiye toplam 45.689.938,27 TL’lik ödeme yapıldı.


Tahıl (arpa, buğday, yulaf, tritikale vb.), yem bitkileri (fiğ, fiğ-tahıl, arpa hasılı, mısır, yonca vb.), nadas ve narenciye beyanları karşılığında, 1. avans ödemeleri, Doğrudan Gelir Desteği’nin yüzde 50’sini kapsıyor.

Üreticilerin, ödemeleri, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecekleri kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” genel kurula sevk edildi13 Ekim 2022 Perşembe 16:36
  • Bağımsızlık Yolu: Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri, zorluklar çıkarmak konusunda Türkiye’den geri kalmadı13 Ekim 2022 Perşembe 16:35
  • UBP'nin LTB adayı kim olacak? 2 isim üzerinde duruluyor...13 Ekim 2022 Perşembe 16:29
  • Tatar: "Doğu Akdeniz'de Türk devletlerinin temsilcisi olmaya devam edeceğiz"13 Ekim 2022 Perşembe 16:22
  • Moskova-Antalya-Ercan Seferleri başlıyor13 Ekim 2022 Perşembe 16:12
  • KTAMS yarın Meclis’te iki saatlik grev uygulayacak13 Ekim 2022 Perşembe 16:10
  • AKP hükümeti gittikten sonra biz Türkiye’nin emekçi ve onurlu halklarıyla Ankara’nın sokaklarında kol kola ve özgürce yürüyeceğiz13 Ekim 2022 Perşembe 14:50
  • Ev açma ve hırsızlık13 Ekim 2022 Perşembe 14:12
  • Girne'de uyuşturucu operasyonu, tutuklamalar var...13 Ekim 2022 Perşembe 14:11
  • Ercan'da Polisten ZULA OPERASYONU13 Ekim 2022 Perşembe 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti