Beklenen Ödeme Yapıldı

Hayvanları zarar gören 27 üreticiye, 21 Büyükbaş ve 276 Küçükbaş Hayvan vakası için toplam 360,000 TL tazminat ödendi.
Üreticiler, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabilecekler.
Hayvanları zarar gören 27 üreticiye, 21 Büyükbaş ve 276 Küçükbaş Hayvan vakası için toplam 360,000 TL tazminat ödendi.
Üreticiler, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ ndan alabilecekler.
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