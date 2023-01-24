  • BIST 5.320,94
  • Altın 1167.016
  • Dolar 18.801
  • Euro 20.4276
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Beklenen ödeme yapıldı!

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2022 Yılı Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin yapıldığını duyurdu.
Beklenen ödeme yapıldı!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2021 - 2022 üretim sezonu için 8 bin 465 üreticiye 2022 Yılı Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin yapıldığını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 2021 - 2022 üretim sezonu için 8 bin 465 üreticiye, tahıl (arpa, buğday, yulaf, tritikale vb.), yem bitkileri (fiğ, fiğ-tahıl, arpa hasıllık, mısır, yonca vb.), nadas, narenciye, zeytin, harnup, badem, meyve ağaçları, sebze, sera ve ilkbahar patates beyanları karşılığında, “temiz alanlara karşılık” Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri için toplamda 68 milyon 280 bin 613,99 TL’lik ödeme tutarının bankalara yatırıldığı duyuruldu.

Üreticiler, hakedişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akova'da Ev Yangını24 Ocak 2023 Salı 16:15
  • Evinde Ölü Olarak Bulundu24 Ocak 2023 Salı 16:09
  • Besim: Ciddi bir ilaç krizi yaşanıyor24 Ocak 2023 Salı 16:06
  • Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonucu Açıklandı24 Ocak 2023 Salı 15:57
  • Bakanlar Kurulu toplandı24 Ocak 2023 Salı 15:30
  • Amcaoğlu: Döviz ve borsa nedeniyle akaryakıt fiyatları oynadı24 Ocak 2023 Salı 14:55
  • Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı Genel Kurul’a sevk edildi24 Ocak 2023 Salı 14:38
  • Mehmetçik İmar Planı’na aykırı hareket ediliyor!24 Ocak 2023 Salı 14:33
  • Meclis Genel Kurulu toplandı24 Ocak 2023 Salı 14:16
  • Çocuk Adalet Yasa Önerisi Resmi Gazetede yayımlandı24 Ocak 2023 Salı 13:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti