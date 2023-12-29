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Beklenen ödeme yapıldı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Globalgap ve Organik Tarım yapan üreticilerin ödemelerini gerçekleştirdi.
Beklenen ödeme yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Globalgap ve Organik Tarım yapan üreticilerin ödemelerini gerçekleştirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada; 2023 yılı için Organik Tarım yapan ve ürün satışı gerçekleştiren 21 üreticiye, alanları üzerinden ve sertifikasyon ücreti olarak 324.090,00 TL yatırım yapıldığı belirtildi. Üreticiler hakedişlerini Kooperatif Merkez Bankası ile aynı bankanın ilgili şubelerinden alabilir.

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