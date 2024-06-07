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Beklenen ödeme yapıldı

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Genel Tarım Sigortası Fonu, büyükbaş hayvan düşük ve brucella tazminatlarının ödendiğini açıkladı.
Beklenen ödeme yapıldı

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince mart ve nisan ayında büyükbaş hayvan düşük ve brucella zararı olan, 122 üreticiye 161 vaka için toplam 682 bin 200 TL tazminat ödendi.  

Açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri kaydedildi.

 

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