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Beklenen ödeme yapılıyor!

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Toprak Ürünleri Kurumu, yemlik ve tohumluk materyali arpa ile buğdayın ürün bedelinin Cuma günü üreticilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Beklenen ödeme yapılıyor!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun 06/06/2022 – 10/06/2022 döneminde alımını yaptığı toplam 4,933.23 Ton 2022 ürünü yerli yemlik ve tohumluk materyali arpa ile buğdayın ürün bedeli olan 27,650,905.50 TL 22/07/2022 Cuma günü itibarı ile hak sahibi zahire üreticilerimizin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılacaktır.

Toprak Ürünleri Kurumu 13 Haziran 2022 tarihinden itibaren alımını yapmakta olduğu zahirenin ürün bedelini hak sahibi zahire üreticilerine ödenmeye devam edecek olup, ödeme dönem ve tarihleri duyurulacaktır.
Değerli zahire üreticilerine saygı ile duyurulur.

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