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Beklenen ödeme yarın yapılıyor!

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Beklenen ödeme yarın yapılıyor!
Beklenen ödeme yarın yapılıyor!

Kıbrıs Meyve Sebze Cypfruvex İşletmecilik Ltd., şirketin 2021-2022 narenciye sezonunda üreticinden satın olduğu beyaz greyfurt ve kırmızı greyfurt ürün bedellerinin tamamını yarın itibarıyla ödeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Meyve Sebze Cypfruvex İşletmecilik Ltd Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ tarafından yapılan açıklamada, bu ürün bedel ödemelerinin yarın itibarıyla üreticilerin banka hesabına yatırılacağı ifade edildi.

Açıklamada, hesabı olmayan üreticilerin Cypfruvex’e müracaat ederek ödemelerini alabilecekleri belirtildi.

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