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Beklenen Ödemeler Yapıldı

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Genel Tarım Sigortası Fonu, Mart ayı büyükbaş düşük zararları ödendiğini söyledi.
Beklenen Ödemeler Yapıldı

Genel Tarım Sigortası Fonu, mart ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararlarının ödendiğini duyurdu.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman tarafından yapılan açıklamada, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince yapılan ödemeler kapsamında, toplam 97 üreticiye 372,300.00 TL tazminat ödendiği kaydedildi.

Açıklamada, tazminatların banka hesap numarası veren üreticilerin hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin de çeklerini kimlik kartı ibraz ederek Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği bildirildi.

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