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Beklenen oldu: Dolar/TL 6 TL'yi aştı

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Dolar/TL, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerine ilişkin kararının piyasalar tarafından yakından izlendiği haftaya 6.00 liranın üzerini test ederek başladı.
Beklenen oldu: Dolar/TL 6 TL'yi aştı

Haftanın ilk işlem gününde 5.9636 seviyesinden açılan dolar/TL, erken işlemlerde 6.0048 seviyesine kadar çıktı. Saat 10:00 itibariyle dolar/TL 5.9990 seviyesinden işlem gördü. Böylece lira, dolar karşısında ekimden bu yana en düşük düzeyine geriledi.

Borsa İstanbul yüzde 1.42 düşüşle 92 bin 610 puana gerilerken, avro/TL ise yüzde 0.51 yükselişle 6.72 düzeyine yükseldi.

ABD’nin Çin’e uygulayacağını duyurduğu yeni gümrük vergileri, Fitch’in Türkiye’nin notunu teyit etmesi, S-400’e ilişkin gelişmeler, Akdeniz’in doğusundaki sondaj çalışmalarına ilişkin ABD’den gelen açıklama ve seçim belirsizliğine paralel dolar güçlü seyrini koruyor.

Piyasaları etkileyen gelişmeler

YSK, İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itirazları görüşmek üzere 14.30’da toplanacak.

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