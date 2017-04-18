Beklenen tarih geldi NASA’nın uyardığı gök taşı yarın geliyor!

Geçtiğimiz haftalarda NASA tarafından duyurulan ve "potansiyel tehlike" olarak nitelendirilen göktaşı dünyaya gittikçe yaklaşıyor.

Gökbilimcilerin yapmış olduğu açıklamaya göre beklenen gün geldi, yarın dev bir astreoid çok yakınımızdan geçecek. NASA yetkilileri göktaşının gezegenimize çarpma ihtimalinin olmadığını söylese de yine de “potansiyel tehlike” olarak nitelendirdi.

DÜRBÜNLE BİLE GÖRÜLECEK

Ay’a kıyasla iki kat daha yansıtıcı bir düzeyi olan dev asteroitin fiziksel özellikleri şimdilik belli olmasa bile, dürbünle dahi görülebilme şansı olan bu asteroid ile harika bir gökyüzü olayına tanıklık etmek mümkün olacak.

480 YIL DAHA BÖYLE BİR GEÇİŞ OLMAYACAK

NASA'nın “2014 JO25” adını verdiği göktaşının 480 daha böyle bir geçiş yapmayacağı hesaplandı. Ancak Ağustos 2027'de dünyanın 340 bin kilometre yakınından “1999 AN10” adlı göktaşı geçecek. “1999 AN10” adlı göktaşının “2014 JO25” göktaşından daha büyük olduğu tahmin ediliyor.