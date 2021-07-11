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Beklenmedik gelişmeler nedeni ile Tatar'ın Anamur ziyareti ertelendi!

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından organize edilen ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılacağı Anamur ziyareti, beklenmedik gelişmeler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Beklenmedik gelişmeler nedeni ile Tatar'ın Anamur ziyareti ertelendi!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından organize edilen ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılacağı Anamur ziyareti, beklenmedik gelişmeler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Söz konusu ziyarette özellikle tarım alanlarına ve tarımsal sanayi tesislerine ziyaretler yapılması ve bu alanlarla ilgili iş insanlarının buluşmalarına olanak tanınması amaçlanmıştı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Tarım ve Orman Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile çok sayıda bürokrat ve iş insanının katılmak için hazırlık yaptığı ziyaretin Kıbrıs Türk tarım sektörünün önünün açılmasına yardımcı olması planlanmıştı.

Ziyaretin ertelenmesi nedeniyle kısa bir açıklama yapan KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Ziyaretimiz beklenmedik gelişmeler nedeniyle ertelenmiştir. Yaptığımız hazırlıklar kalıcıdır. Bu ziyareti, kısa bir süre sonra ve daha etkili olarak gerçekleştireceğimize inancımız tamdır” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

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