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"Beklenti Mart ayında yeniden bir beşli konferans"

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"Beklenti Mart ayında yeniden bir beşli konferans"
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün Cumhurbaşkanlığı’ndaki bilgilendirme toplantısına katılmamasını “Topluma yapılmış bir saygısızlık” olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanları ve temsilcileriyle yaptığı görüşmenin çıkışında konuşan Özyiğit, toplantıda gerek Cenevre’de yaşananların gerekse sonrasındaki toplantı ve temasların değerlendirildiğini anlattı.

Özyiğit, beklentinin Mart ayında Cenevre’de yeniden bir beşli konferans yapılması yönünde olduğunu kaydetti.

Bunun çok olumlu ve önemli bir gelişme olduğunu anlatan Özyiğit, Türkiye’deki referandum ya da Yunanistan’daki gelişmeler gibi olayların sürecin önüne geçmemesi temennisinde bulundu.

Konunun ele alınmayan bir yanı kalmadığını söyleyen Özyiğit, önemli olanın sonuca gidilmesi olduğunu vurguladı.

Özyiğit daha önce de ifade ettikleri gibi, Bürgenstock tipi sonuç almaya odaklı bir zirve yapılması istediklerini de görüşmede ilettiklerini söyledi.

“BAŞBAKANIN KATILMAMASI TOPLUMA SAYGISIZLIK”

Konuşmasında Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün toplantıya katılmamasını da eleştiren Özyiğit, “Öğrendiğimiz kadarıyla Serdar Denktaş yurt dışında bulunduğu için toplantıya katılmadı buna saygı duyarız, elbette elde olmayan nedenler olabilir ama Sayın Başbakanın burada olması gerekirdi” şeklinde konuştu.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün toplantıya katılmamasını Cumhurbaşkanı’nın şahsında tüm topluma yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendiren Özyiğit, Özgürgün’ün Cenevre’de de yalnızca TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı bilgilendirme toplantısına katıldığını söyledi.

Özyiğit, Özgürgün’ün süreçle ilgili bilgilendirilmediklerini söylediğini ancak bunun gerçekleri yansıtmadığını ifade ederek, yapılan çalışmaların Başbakan’a aktarıldığını kaydetti.

Özyiğit şöyle devam etti:

“Sayın Başbakan aslında çözüme karşı oluşlarını böyle dolaylı yoldan dile getirmeye çalışıyorsa hiç yorulmasın çıkıp açık yüreklilikle ‘biz istemeyiz biz bu mevcut düzende bu statükoyu korumakta kararlıyız’ desin. Toplum da kararına Sayın Başbakan ve ekibiyle ilgili buna göre versin”

TDP olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanı ve ekibine müzakereler konusunda katkı koyamaya kararlı olduklarını söyleyen Özyiğit, “Yapılan çalışmalar bize göre son derece önemli ve yerinde. Beklediğimiz bunun devamı ve Mart ayında yapılacak zirveden sonuç almak” diye konuştu.

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