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“Beklentimiz, Azerbaycan'ın KKTC'yi devlet olarak tanıması ve bunu beyan etmesidir"

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Prof. Dr. Aygün Attar, "Azerbaycan'ın KKTC'yi devlet olarak tanımasını bekliyoruz," dedi.
“Beklentimiz, Azerbaycan'ın KKTC'yi devlet olarak tanıması ve bunu beyan etmesidir"

Diplomasi Vakfının, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katkılarıyla ve İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği "Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları Forumu"na katılan Attar, AA muhabirine, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde 6 Temmuz'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurul Üyesi Attar, "Şuşa Beyannamesi'yle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler kardeşlik ilişkisinden müttefiklik ilişkisine dönmüştü. TDT'nin bugünkü formunu almasında Şuşa Beyannamesi'nin çok büyük bir önemi var, çünkü ülkeleri TDT'ye üye ve gözlemci olmaya götüren süreç Azerbaycan'da, Nahçıvan'da atılan imzayla başlamıştı." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik işbirliği ve müttefiklik ilişkisinin TDT'nin diğer üyelerine yansıdığını belirten Attar, bu bağlamda Şuşa Zirvesi'nin önemine işaret etti.

- "KKTC'nin davet edilmesi, TDT üyesi diğer devletler tarafından kabul görmesi önemlidir"

Attar, zirveye Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in davetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da ilk defa katılacağını hatırlatarak, "Her anlamda bol mesajlı, içeriği de güzel bir zirve olacağını biliyoruz." dedi.

Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının yıl dönümünde düzenlenen etkinliği Azerbaycan'ın iktidar partisi Yeni Azerbaycan'ın KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i de davet ettiğini anımsatan Attar, son dönemde Azerbaycan Parlamentosu ile KKTC Parlamentosu arasında ortaya çıkan dostluğun ve oluşturulan dostluk grubunun, KKTC'ye giderek görüşmeler yapmasının önemli gelişmeler olduğunu kaydetti.

Attar, KKTC'nin tanınması konusunda Şuşa Zirvesi'nde ciddi adımlar atılmasını beklediğini şu sözlerle dile getirdi:

"Kazakistan'dan da böyle bir davet geldi ama baskılar sonucunda son anda vazgeçildi. Ersin Tatar 'Can Azerbaycan'ın farklı davranacağını umduğunu' söylemişti. TDT'ye gözlemci sıfatıyla KKTC'nin davet edilmesi, TDT üyesi olan diğer devletler tarafından kabul görmesi önemlidir ama açıkçası bizlerin, hepimizin beklentisi, Türkiye'den sonra Azerbaycan'ın KKTC'yi devlet olarak tanıması ve bunu beyan etmesidir."

Sürecin uluslararası hukuka uygun bir şekilde işletilmesi gerektiğini vurgulayan Attar, Azerbaycan'ın KKTC'yi tanımak noktasında dirayetli adımlar attığını bildirdi.

 

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