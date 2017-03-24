Lezbiyen Youtuber çift Domo ve Crissy’nin, daha doğmadan nefretle mücadele etmeye başlayan Domonic’i dünyaya geldi!

Domo, çektiği bir videoda Crissy’e hamile olduğunu söylüyordu. İkili, uzun zamandır bekledikleri için bu haberi takipçileriyle paylaşırken, sonraki videolarda sürekli olarak nefret yorumlarıyla karşılaşmışlardı. Bunun üzerine Domo, İnstagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak “Stereotipleriniz kim umurunda?” demişti.

Bekleyiş sonra erdi, Domonic dünyaya geldi!

Domo’nun doğumu geçtiğimiz hafta gerçekleşti ve Domonic dünyaya geldi. Ertesi gün Domo, Crissy ve Domonic doğum videosuyla karşımıza çıktı. Videoda, hastaneye gidiş yolu, doğum öncesi hazırlıkları ve doğum anını izleyebilirsiniz.

Doğum videosunun ardından Domonic’in ilk günü, Domonic’in ilk banyosu, Domonic’in ilk fotoğraf çekimi ve Domonic’in evde ilk günü videoları kanalı ele geçirmiş durumda. Görünüşe göre çiftin bir süre Domonic’in ilkleriyle dolup taşacak olan Vlog kanalına buradan ulaşabilirsiniz.