  • BIST 2.002,24
  • Altın 776.09296
  • Dolar 13.4631
  • Euro 15.2221
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Bel Ağrısı Çekmemek İçin İdeal Uyku Pozisyonu Hangisi?

» »
Bel Ağrısı Çekmemek İçin İdeal Uyku Pozisyonu Hangisi?
Bel Ağrısı Çekmemek İçin İdeal Uyku Pozisyonu Hangisi?

Hareketin azaldığı, çalışanların çoğunun bilgisayar başında ve pek de ideal olmayan pozisyonlarda oturarak çalıştığı bir dünyada bel ağrısından muzdarip olmayanların sayısı az. Nasıl oturduğumuz kadar hangi pozisyonda uykuya daldığımız da ağrılarda ve dolayısıyla ağrıyı engelleme de etken. Peki bel ağrısı çekmemek için en ideal uyku pozisyonu nasıl olmalı?

Uykuyla ilgili araştırma, tavsiye ve yatak, yastık gibi ürünlerle ilgili bilgilerin yayınlandığı ‘Each Night’ adlı blogda yazan uyku uzmanı Narwan Amini’ye göre ‘yan yatmak’ en sağlıklı pozisyon. Daily Mail gazetesinin okurlarıyla tavsiyelerini paylaştığı Amini, bel ağrılarını asgari düzeye indirmek, omurgaya destek vermek isteyenler için en yararlı uyuma şeklinin bu olduğunun altını çiziyor.

Amini’ye göre yan yatmak, beynin vücuttaki atıkları temizlemesine en çok yardım eden pozisyon olduğu için beyin açısından da en doğru pozisyon. Hatta Parkinson ve Alzheimer’a yakalanma riskini bile azaltabilir.

“Yumuşakla orta yumuşaklık arasında bir yatakta yan yatmanız en ideali” diyen Amini, hamilelerin sol tarafa doğru yatmalarını tavsiye ediyor. Hamileler dışındaki herkesin sağ tarafına doğru yan yatmaları halinde daha çabuk uykuya dalacağını ifade ediyor.

Uyku uzmanına göre en kötü ve sağlıksız pozisyon ise yüzükoyun yatmak. Bu şekilde uyumak bel, boyun ağrısına, eklemlerde sızlamaya ve kaslarda gerginliğe neden olabiliyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da Aşısızlara Yönelik Ek Kısıtlayıcı Tedbirler Uygulamaya Girdi02 Şubat 2022 Çarşamba 00:40
  • Araştırmaya Göre Avrupa'da Seyahat Öncesi Testler Omicron Yayılımını Etkilemedi02 Şubat 2022 Çarşamba 00:00
  • Sağlığa En Zararlı 10 Yiyecek Açıklandı!01 Şubat 2022 Salı 23:14
  • Doktora Sormadan Ağrı Kesici Kullanımı Artıyor01 Şubat 2022 Salı 20:16
  • Corona Aşısı Hap Oluyor: Pfizer/BioNTech’ten Daha Etkili01 Şubat 2022 Salı 19:45
  • Omicron Varyantının Yeni Belirtisi Ortaya Çıktı: Gri, Mavi Ya Da Sarıysa Hemen Test Olun01 Şubat 2022 Salı 18:54
  • AB Açıkladı: Hatırlatma Dozu Olmayanlar Aşısız Sayılacak01 Şubat 2022 Salı 18:08
  • Covid-19 Sonrası Kan Sulandırıcı Kullanılmalı mı01 Şubat 2022 Salı 17:31
  • Omicron'un belirtileri cildinizde de olabilir01 Şubat 2022 Salı 02:00
  • Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı01 Şubat 2022 Salı 00:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti