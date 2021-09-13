Bel ağrısı günlük hayatta herkesin sıklıkla yaşadığı bir durumdur. Günlük hayatın stresi, yoğun iş temposu, uzun süre hareketsiz kalmak ve daha bir sürü durum bel ağrısına yol açabilmektedir. Lakin düzenli çekilen bel ağrısı hayatı çekilmez bir hale getirebilmektedir. İşte bu durumlarda kişinin bir doktora gözükmesi ve gerekli tedaviyi alması gerekmektedir. Peki bel ağrısı nasıl geçer? Bel ağrısı neden olur, hangi doktora gidilir? İşte düzenli bel ağrısı çeken insanların merak ettiği tüm soruların cevapları!

Bel ağrısı dünya genelinde en sık karşılaşılan ikinci ağrı tipidir. Dünya nüfusunun %80'i bel ağrısından şikayetçidir. Bilimsel adı lumbago olan bel ağrısının birçok nedeni vardır. Bel ağrısının kaynağına göre, çözüm yolu da değişebilmektedir. Bel, vücudun dayanak noktası olduğu için bu bölgede oluşan düzenli ağrı kişinin hayatını dayanılmaz bir hale getirebilmektedir. Bu nedenle ağrının nedeninin tespit edilip, tedavi edilmesi önemlidir.

BEL AĞRISI NEDEN OLUR?

Bel ağrısının oluşmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlardan en sık görüleni ise masa başında yanlış ve gereğinden fazla oturmaktır. Hareketsizlikle birleşen yanlış oturma, kişinin bel bölgesindeki sinirlerini tahriş etmekte ve böylece ağrıya neden olmaktadır. Bel ağrısının sık görülen bir diğer nedeni ise ağır bir obje kaldırmak için bel bölgesini zorlamaktır. Bel ağrısının yaygın diğer nedenleri içinde ise eklem ve kemik rahatsızlıkları, artrit, omurilikte yaşanan sorunlar ve stres bulunmaktadır.

BEL AĞRISI NASIL GEÇER?

Bel ağrısının tedavisi için öncelikle ağrının neyden kaynaklandığının belirlenmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda bel ağrısı basit birkaç egzersizle yahut değişiklikle geçebilmekte iken, bazı durumlarda doktor tedavisi gerektirmektedir. Bu nedenle bel ağrısı çeken kişilerin bir doktora başvurmasında fayda vardır.

Bel ağrısının tedavisinde genellikle doktor tarafından önerilen ağrı kesicilerin ve kas gevşeticilerin kullanılması etkilidir. Genellikle bu ilaçların kullanılması ve hayat düzeninde yapılan birkaç değişikle bel ağrısı tedavi edilmektedir. Lakin bazı durumlarda bel ağrısının giderilmesi için fizik tedavi gerekebilmektedir. Bunlara ek olarak masaj, ağrı bandı kullanımı, egzersiz ve lokal enjeksiyon yapılması da bel ağrısının tedavisinde kullanılabilmektedir.

HAMİLELİKTE BEL AĞRISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Bel ağrısı hamilelikte sıklıkla yaşanan bir sağlık sorunudur. Hamile kişilerde bel ağrısının oluşması son derece normaldir. Zira hamilelik sırasında vücudun ağırlık merkezi değişmektedir, bu durumda omurgaya olan baskıyı arttırmaktadır. Peki hamilelikte bel ağrısı ne zaman başlar? Genellikle hamilelerde bel ağrısı gebeliğin orta döneminde başlamaktadır. Hamileliğin 4 veya 6. ayları arasında başlayan bel ağrısı, doğuma kadar devam etmektedir.

BEL AĞRISI İÇİN EGZERSİZLER

Bel ağrısı için doktorun önerdiği egzersizlerin yapılması en etkili tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Lakin bu egzersizlerin mutlaka uzman bir doktor doğrultusunda ve kontrolünde yapılması gerekmektedir. Lakin yanlış egzersizlerin yapılması bel ağrısının şiddetini arttırabileceği gibi, daha ciddi birtakım sağlık sorunlarına da yol açabilecektir.

BEL AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Bel ağrısı çeken insanların merak ettiği sorulardan bir diğeri ise 'bel ağrısı için hangi bölüme gidilir' sorusudur. Bel ağrısının teşhisi ve tedavisi için gidilmesi gereken bölüm hastanelerde bulunan ortopedi bölümüdür. Ortopedi bölümü; kemik, kas ve sinirleri incelemekle görevli olan, neredeyse her hastanede bulunan bir bölümdür.

BEL AĞRISI CORONA BELİRTİSİ Mİ?

Tüm dünyayı pençeleri içerisinde alan ve etkisi halen göstermeye devam eden Corona yani COVID-19 virüsü birçok belirti ile ortaya çıkmaktadır. Düzenli bel ağrısı çeken kişilerin günümüzde belki de en çok sorduğu soru 'bel ağrısı Corona belirtisi mi?' sorusudur. Covid-19 virüsü belirtileri içerisinde sırt ve eklem ağrısı bulunmaktadır. Lakin tek başına bel ağrısı bir Corona Virüsü belirtisi değildir. Covid-19 hastalığının diğer belirtileri ile birlikte aniden ortaya çıkan bel ağrısı ise Corona virüsünün bir belirtisi olabilmektedir. Bu durumda kişinin bir doktora gitmesinde fayda vardır.