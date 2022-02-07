Bel Ağrısına İyi Gelen Bitkiler Neler?

Bel bölgemizde meydana gelen rahatsızlıklar, hayat kalitemizi önemli ölçüde olumsuz etkiliyor. Aşırı zorlanma, uzun süre aynı pozisyonda kalma, düşme gibi durumlar belde ağrılara neden olur. İlerleyen zamanlarda fıtık olarak kendini gösteren ağrıların çözümüyse bitkisel yöntemler... Peki, bel ağrısı nedir? Bel ağrısına ne iyi gelir? Bel ağrısına iyi gelen bitkiler nelerdir?

Bel ağrısı belde meydana gelen her türlü ağrıyı anlatmak için kullanılan genel bir ifadedir. Yetişkinlerin yaklaşık olarak yüzde 80' ini etkileyen ve önemli iş gücü kayıplarına neden olan yaygın bir sağlık sorunudur.

BEL FITIĞI NEDİR?

Bel fıtığı, omurlar arasında yer alan kıkırdağın ağır kaldırma, düşme, fazla kilo, şiddetli zorlama gibi durumlar sonucu yerinden kayarak yırtılması ile omurilikten çıkan sinirleri sıkıştırması ile oluşan bir rahatsızlıktır. Cerrahi tedaviler, hastaların ağrı şikayetlerini daha hızlı şekilde ve kestirilebilir oranda azaltıyor.

Sinir basısı sebebiyle kaybı olan hastalarda sinir iyileşmesini olumlu şekilde etkileyebileceği düşünülüyor. Bel ağrısı yaşayan kişiler genel olarak ameliyat olmaktan kaçındıkları için bitkisel tedavi, alternatif tıp ve şifalı kür yöntemlerine yönelenler için bitkisel çözümleri sıraladık.

BEL AĞRISINA NE İYİ GELİR?

- Haşhaş tohumu: Bel ağrısı tedavisi için yıllardır kullanılır. 100 gram haşhaş tohumunu bir bardak süte ekleyin. Günde 2 çay kaşığı olacak şekilde tüketin. Bel ağrısının hafiflemesini sağlar.

- Sarımsak: Bel ağrısının iyileşmesine yardımcı olabilecek bileşenler içerir. Hafif sırt ağrıları için 2-3 karanfili sabah aç karına yiyin. Ayrıca, sarımsak yağıyla sırtınıza masaj yaptırabilirsiniz.

- Aksöğüt: Bel fıtığı sebebiyle oluşan ağrıları dindirmekte oldukça etkilidir. İçeriğindeki salisin maddesinin sahip olduğu yatıştırıcı ve büzücü etkisiyle ağrıları dindirir.

- Fesleğen: Bir su bardağına 9-10 fesleğen yaprağı atın ve kaynatın. Soğuduktan sonra bir tutam tuz ilave ederek için. Kas gevşetici özelliğinden dolayı bel tutulmasına çok iyi gelir.

- Papatya çayı: Günde bir bardak papatya çayı içmek gergin kas dokularını rahatlatır. Bel ağrılarını hafifletir. Bunun için bir bardak suda 4-5 tane papatyayı kaynatın ve günde 2 kere, 4 gün boyunca için.