Bel kemiği kırılan kadın 3 günde ayağa kalktı

Antalya'da merdivenden düşen 'bel kırığı ve omurilik yaralanması' teşhisi konulan 56 yaşındaki Züleyha Yıldırım, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Doç. Dr. Murat Altaş ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyondan 3 gün sonra ayağa kalktı

40 yıldır Fransa'da yaşayan Züleyha Yıldırım, tatil için geldiği Antalya'da merdivenden düşerek bel kemiğinii kırdı. Züleyha Yıldırım, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Altaş ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Ameliyattan 3 gün sonra ayağa kalkıp yürüyüş yapan Yıldırım, "Paris'ten üç ay önce tatil için geldiğim Antalya'da merdivenlerden düşerek belimi kırdım. Her iki bacağımın da felç olduğu belirtiliyordu. Özel bir hastaneden Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildim. Doç. Dr. Murat Altaş hemen ameliyat olmam gerektiğini söyledi" diye konuştu.

'Seni Fransa'ya götürürüz'

Riskli olduğu için ameliyata cesaret edemediğini söyleyen Yıldırım, "Yurt dışındaki doktorum 'Sakın ameliyat olma, biz seni aldırtırız, böyle bir şansımız var' dedi. Kafam çok karışmıştı fakat Türk doktorlarına güveniyordum. Çünkü Türkiye'de tıbbın ilerlediğini duyuyordum. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yüz nakilleri de yapılmıştı. Doktorum 'Ameliyat yaparsam 2-3 günde ayağa kalkarsın' dedi. Ona güvendim, gerçekten üç günde ayağa kalktım" dedi.

Oğlum Fransa'da 6 ayda, ben Türkiye'de üç günde kalktım

Durumunu öğrenen ve geçirdiği ameliyatı duyan arkadaşlarının 'Sen Paris'te bu ameliyatı olsaydın ayağa kalkamazdın' dediğini aktaran Yıldırım, "Benim oğlum da bu olayın aynısını Fransa'da yaşadı. Küçük oğlum Paris'te belinden ameliyat oldu, 6 ayda zor ayağa kalktı" diye konuştu.

Bel kırığı ve omurilik zedelenmesi

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Murat Altaş, hastanın ve yaşadığı rahatsızlığın riskli olduğunu belirterek, "Hastamız yaklaşık üç ay önce bel kırığı ve omurilik yaralanması ile hastanemize başvurdu. Geldiğinde hareket edemiyordu, bacaklarında hareket yoktu. Hasta ile konuşup ameliyata karar verdik. Hastamızın omurilik ve sırt kemiklerinde kırıklar vardı. Kırık bölgeyi ameliyatla temizleyip, kırık parçaları yerinden söküp platinli vidalar taktık. Operasyondan kısa süre sonra bacakları da hareketlilik kazandı. Hastamızı üç gün içinde de kaldırdık" diye konuştu.